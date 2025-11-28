چارچوب هماهنگی: نباید از حمله به میدان کورمور استفاده سیاسی یا جناحی شود

به گزارش کرد پرس، ائتلاف شیعی چارچوب هماهنگی در واکنش به حمله شب گذشته به میدان گازی کورمور در استان سلیمانیه تاکید کرد هرگونه حمله به تاسیسات ملی، تهدیدی برای امنیت و اقتصاد و ثبات عراق است.

بر اساس اعلام خبرگزاری رسمی عراق (واع)‏، در بیانیه ائتلاف چارچوب هماهنگی آمده است، چارچوب هماهنگی به ‌شدت حمله بزدلانه‌ به میدان گازی کورمور را محکوم می‌کند.

این بیانیه می‌افزاید، حمله به تأسیسات ملی، تهدیدی علیه امنیت، اقتصاد و ثبات عراق محسوب می‌شود و تنها به نفع کسانی است که می‌خواهند دولت را تضعیف و مسیر توسعه را مختل کنند.

این ائتلاف خاطرنشان کرد، چارچوب هماهنگی از کمیته‌ای که از سوی نخست‌وزیر و فرمانده کل نیروهای مسلح برای تحقیق درباره جزئیات این حادثه و شناسایی عوامل دخیل در آن و اتخاذ تدابیر قانونی برای روشن شدن حقیقت و تضمین تکرار نشدن چنین حملاتی تشکیل شده است، حمایت می‌کند چرا که این تأسیسات برای اقتصاد ملی اهمیت راهبردی دارد.

چارچوب هماهنگی در پایان تاکید کرد باید با این حمله همچون تهدیدی ملی برخورد شود و نباید از آن استفاده سیاسی یا جناحی شود.

این ائتلاف بار دیگر یادآور شد محافظت از حاکمیت کشور و پاسداری از تأسیسات حیاتی، مسئولیتی ملی و مشترک است و به وحدت موضع و انسجام داخلی در برابر تلاش‌ها برای برهم زدن امنیت و ثبات کشور نیاز دارد.