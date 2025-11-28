سرکنسول ایران در اربیل، حمله به میدان گازی کورمور را محکوم کرد

به گزارش کرد پرس، فرامرز اسدی، سرکنسول ایران در اربیل، روز جمعه حمله اخیر به میدان گازی کورمور در اقلیم کردستان عراق را، صرف نظر از اینکه عامل آن چه کسی باشد، محکوم کرد.

بر اساس اعلام رسانه رووداو، فرامرز اسدی، سرکنسول ایران در اربیل، موضع کشورش را در قبال حمله‌ای که چهارشنبه گذشته میدان گازی کورمور در استان سلیمانیه را هدف قرار داد، اعلام کرد.

اسدی به شبکه رسانه‌ای رووداو گفت: این اقدام هر کس که عامل آن باشد، غیرقابل قبول و محکوم است.

سرکنسول ایران افزود: از دیدگاه جمهوری اسلامی، این عمل در حقیقت حمله‌ای به امنیت اقلیم کردستان عراق و رفاه مردم عزیز آن است.

گفتنی است، روز جمعه هیئت‌های امنیتی عالی‌رتبه از دولت اقلیم کردستان و دولت عراق جلسه‌ای را در محل این میدان گازی برگزار کردند.

یک منبع امنیتی به رووداو خبر داد: شرکت «دانه گاز» برای از سرگیری فعالیتهای خود خواستار تضمین‌های امنیتی شده است.

میدان گازی کورمور در منطقه چمچمال سلیمانیه، چهارشنبه شب هدف حمله قرار گرفت به طوری که این حمله باعث آتش‌سوزی بزرگی در یک مخزن شد که تیم‌های آتش‌نشانی تا ساعت ۹:۰۰ صبح روز بعد توانستند آن را مهار کنند.

روز گذشته، محمد شیاع السودانی، فرمانده کل نیروهای مسلح عراق، دستور تشکیل یک کمیته عالی و یک کمیته فنی برای تحقیق در مورد هدف قرار گرفتن میدان کورمور را صادر کرد و قرار است نتایج آن ظرف 72 ساعت آینده معلوم شود.