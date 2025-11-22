به گزارش کردپرس، او در گفت‌وگو با خبرنگاران گفت: «اتحادیه میهنی در کرکوک نخستین حزب بی‌رقیب بود و درصورت نبود خطای فنی ما باید پنج کرسی می‌داشتیم.»

لطیف نیروەای افزود: «حزب دمکرات کرسی‌هایش در اربیل کاهش یافت، اما با وجود تمام موانع، ما در اربیل توانستیم کرسی‌های خود را افزایش دهیم.»

به گفته او، «تهدیدهای حزب دمکرات جدی نیست و فقط برای آرام‌کردن افکار عمومی خودشان مطرح می‌شود.»

او تأکید کرد: «حزب دمکرات می‌خواهد با شعار یک میلیون رأی، شکست کاهش کرسی‌هایش را توجیه کند.»

این عضو رهبری اتحادیه همچنین گفت: «بیشتر کارت‌هایی که اکنون در دست حزب دمکرات است و با آن تهدید می‌کند، سوخته‌اند.»

لطیف نیروەای در پایان تصریح کرد: «حزب دمکرات برای فعال‌سازی دوباره پارلمان، اقدام به خرید نمایندگان کرده است.»

