حزب دمکرات کردستان برای فعال‌سازی پارلمان، نمایندگان را می‌خرد

سرویس عراق و اقلیم کردستان- لطیف نیروەای، عضو رهبری اتحادیه میهنی کردستان، حزب دمکرات کردستان را متهم کرد که برای فعال‌سازی دوباره پارلمان کردستان، به خرید نمایندگان روی آورده است.

به گزارش کردپرس، او در گفت‌وگو با خبرنگاران گفت: «اتحادیه میهنی در کرکوک نخستین حزب بی‌رقیب بود و درصورت نبود خطای فنی ما باید پنج کرسی می‌داشتیم.»

لطیف نیروەای افزود: «حزب دمکرات کرسی‌هایش در اربیل کاهش یافت، اما با وجود تمام موانع، ما در اربیل توانستیم کرسی‌های خود را افزایش دهیم.»

به گفته او، «تهدیدهای حزب دمکرات جدی نیست و فقط برای آرام‌کردن افکار عمومی خودشان مطرح می‌شود.»

او تأکید کرد: «حزب دمکرات می‌خواهد با شعار یک میلیون رأی، شکست کاهش کرسی‌هایش را توجیه کند.»

این عضو رهبری اتحادیه همچنین گفت: «بیشتر کارت‌هایی که اکنون در دست حزب دمکرات است و با آن تهدید می‌کند، سوخته‌اند.»

لطیف نیروەای در پایان تصریح کرد: «حزب دمکرات برای فعال‌سازی دوباره پارلمان، اقدام به خرید نمایندگان کرده است.»
 

