به گزارش کردپرس، کمیسیون عالی مستقل انتخابات عراق اعلام کرد که شکایتهای حزب دمکرات کردستان و اتحادیه میهنی کردستان در شهرهای اربیل و سلیمانیه علیه یکدیگر، به علت نبود مدارک لازم رد شده است.
طبق اعلام کمیسیون، دو شکایت نمایندگان حزب دمکرات علیه اتحادیه میهنی و یک شکایت اتحادیه میهنی علیه حزب دمکرات در اربیل، همگی فاقد مستندات کافی تشخیص داده شدهاند.
کمیسیون با اشاره به اینکه پنجشنبه ۲۰ نوامبر آخرین مهلت ثبت اعتراضات است، تأکید کرد بیشتر شکایتهای ثبتشده تاکنون بدون پشتوانه مادی ارائه شدهاند.
عماد جمیل، رئیس تیم رسانهای کمیسیون نیز با اشاره به افزایش مستمر شکایتها گفت بخش عمده اعتراضات به اختلاف آمار و نتایج نهایی مربوط میشود و کمیسیون برای تضمین شفافیت، نوار نتایج صندوقها را پس از پایان رأیگیری منتشر کرده است.
