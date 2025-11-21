به گزارش کردپرس، هوشیار زیباری، عضو کمیتە اجرایی دفتر سیاسی حزب دمکرات، اعلام کرد: «ما با اتحادیه میهنی توافق کرده بودیم که پارلمان کردستان را در ماه هشتم فعال کنیم، اما این اتفاق عملی نشد.»

او تأکید کرد که شاید «برگزاری انتخابات پیش از موعد در اقلیم، مناسب‌ترین گزینه در میان همه راه‌حل‌ها باشد.»

در گفت‌وگویی با رسانه حزبی، زیباری توضیح داد که «فرآیند تشکیل دولت عراق و دولت اقلیم، دو روند کاملاً متفاوت‌اند و به‌هم گره نخورده‌اند.»

درباره احتمال کنارکشیدن اتحادیه میهنی از گفت‌وگوهای تشکیل دولت اقلیم و ازسرگیری فعالیت پارلمان، زیباری گفت: «این اقلیم مسئولیت همه طرف‌هاست و بدون پر شدن این خلأ نمی‌تواند ادامه یابد. یعنی اقلیم کردستان بدون یک دولت قانونی، بدون قدرت مشروع و بدون پشتوانه مردمی و بین‌المللی نمی‌تواند اداره شود. این خلأ همچنان باقی خواهد ماند. اکنون چه جایگزینی داریم؟ هنوز فرصت وجود دارد که تلاشی برای تشکیل دولت صورت گیرد.»

او تأکید کرد که تلاش می‌شود این روند «با اتحادیه میهنی و حتی با طرف‌های دیگر» ادامه پیدا کند و افزود: «ببینید، همه تلاش خود را کرده‌ایم؛ حتی به سراغ طرفی رفتیم که تنها یک کرسی داشت.»

وی افزود: «حزب دمکرات گام‌های عملی برداشته و همیشه پیش‌قدم بوده است، زیرا احساس مسئولیت بیشتری داریم. اما درباره اینکه در شرایط خلأ نهادی در اقلیم، چه باید کرد، اگر این وضعیت ادامه یابد، احتمالاً برگزاری یک انتخابات دیگر لازم خواهد شد.»

در پاسخ به اینکه چه‌کسی درباره برگزاری دوباره انتخابات تصمیم می‌گیرد، زیباری گفت: «احزاب کردستانی در این‌باره تصمیم خواهند گرفت.»

او همچنین درباره این سؤال که اگر اتحادیه میهنی پیش نرود، آیا پارلمان قابل‌فعال‌سازی است، توضیح داد: «حق مشروع کسانی است که تمایل دارند در تشکیل دولت مشارکت کنند. ما احترام گذاشتیم. بعد از انتخابات اقلیم، با همه برادران گفت‌وگو کردیم؛ با احزاب اسلام‌ی، نسل نو، جنبش تغییر؛ اما بسیاری از آنها نیامدند، اکثرشان نیامدند.»

او تأکید کرد: «ما بر اساس شراکت تاریخی‌مان با اتحادیه میهنی تلاش کردیم دوباره به یک فهم مشترک برسیم و ساختاری ایجاد کنیم که در انتخابات عراق موجب رضایت مردم شود، موضع ما را در بغداد تقویت کند و حضور مشترکمان در انتخابات پارلمان عراق نتیجه بهتری بدهد. این دیدگاه ما بود، اما متأسفانه اجرا نشد.»

زیباری افزود: «ما با اتحادیه میهنی تصمیم گرفته بودیم که پارلمان را در ماه هشتم فعال کنیم. حتی اعلامیه رسمی هم منتشر شد، اما عملی نشد.»

او در پایان گفت: «برای پر کردن این خلأ باید به‌دنبال راه‌حل باشیم. احتمالاً مناسب‌ترین گزینه در میان راه‌حل‌ها، برگزاری انتخابات پیش از موعد باشد.»

در پاسخ به این پرسش که آیا مردم خسته نشده‌اند، زیباری گفت: «بله، ما واقعا مردم را خستە کردەایم. اما این یک اجبار است؛ باید در این عراق جدید و در اقلیم کردستان از این مراحل عبور کنیم، متأسفانه.»