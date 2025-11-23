به گزارش کردپرس، حزب دمکرات کردستان اعلام کرد که خواهان فعالشدن دوباره پارلمان و دولت اقلیم است و هر طرفی که برای این روند آماده باشد، با او گفتوگو خواهد کرد.
محمود محمد، سخنگوی حزب دمکرات کردستان، از طریق رسانههای نزدیک به این حزب، مواضع حزب دمکرات را درباره تشکیل کابینه دهم دولت اقلیم و همچنین روند تشکیل دولت عراق تشریح کرد.
او گفت: «بیش از یک سال از برگزاری انتخابات پارلمان کردستان گذشته و پیش از انتخابات عراق، در بسیاری از موضوعات با اتحادیه میهنی به توافق رسیده بودیم. همچنین از آنان خواسته بودیم مسائل عراق با مسائل اقلیم درهمنیامیزد، زیرا این دو موضوع جداگانهاند.»
او تأکید کرد: «در تشکیل کابینه جدید باید به این واقعیت توجه کرد که مردم اقلیم کردستان با اعتمادی مشخص به هر جریان رأی دادهاند و بخشی از این اعتماد، مسئولیتی بر دوش آن احزاب گذاشته است.»
سخنگوی حزب دمکرات همچنین گفت: «با نسل نو درباره تشکیل دولت گفتوگو کردیم، اما مطالباتی داشتند که قابل اجرا نبود. اکنون منتظر موضع جدید و تغییرات در رویکرد آن حزب هستیم.»
محمود محمد در بخش دیگری از سخنانش تأکید کرد: «پُست رئیسجمهور عراق سهم کُردهاست. زمانی این پُست در چارچوب یک توافق سیاسی میان مسعود بارزانی و مرحوم جلال طالبانی به اتحادیه میهنی سپرده شد؛ توافقی که در سال ۲۰۰۵ صورت گرفت تا مام جلال به ریاستجمهوری عراق برسد و در مقابل، مسعود بارزانی ریاست اقلیم را بر عهده بگیرد. این توافق برای یک دوره دیگر نیز ادامه یافت، اما این به معنای آن نیست که پست ریاستجمهوری باید همیشه و الزاماً متعلق به اتحادیه میهنی باشد. این جایگاه، متعلق به همه کُردهاست و تصمیمگیری درباره آن باید در چارچوب توافق داخلی میان نیروهای کُرد انجام شود.»
او درباره شرایط اتحادیه میهنی کردستان برای تشکیل دولت جدید عراق گفت: «شرط ما این است که طرفهای تشکیلدهنده دولت، به قانون، توافقهای بنیانی و اصول مشارکت پایبند باشند و دولت هم بدون تبعیض، در خدمت همه گروهها باشد.»
سخنگوی حزب دمکرات کردستان در پایان بار دیگر تأکید کرد: «حزب دمکرات کردستان میخواهد پارلمان و دولت دوباره فعال شوند و هر طرفی که آماده مشارکت در این روند باشد، با او گفتوگو خواهیم کرد.»
نظر شما