به گزارش کردپرس، مسرور بارزانی، رئیس دولت اقلیم کردستان و معاون رئیس حزب دمکرات کردستان، در نشست «میپس» در دهوک اعلام کرد که حزب اتحادیه میهنی کردستان (یکیتی) در روند مذاکرات تشکیل کابینه دهم دچار «خطای ارزیابی» شده و تصور داشته است که حزب دمکرات کردستان در انتخابات پارلمانی عراق تضعیف خواهد شد.

او گفت حزب دمکرات در گفت‌وگوها «انعطاف و بخشندگی زیادی» نشان داده و پست‌هایی بیش از سهم کرسی‌های اتحادیه میهنی به آنان واگذار کرده، اما اتحادیه میهنی همچنان بر خواسته‌های بیشتری پافشاری کرده است.

بارزانی تأکید کرد که احادیه میهنی نمی‌خواست تا پیش از انتخابات عراق دولت تشکیل شود و امیدوار بود پس از انتخابات در موقعیت بهتری قرار گیرد، اما اکنون شرایط سیاسی «به‌طور کامل تغییر کرده» است.

او افزود: «مذاکرات را بر اساس شرایط جدید و نتایج انتخابات عراق آغاز می‌کنیم و بیش از این امکان نرمی و امتیازدهی وجود ندارد.»

