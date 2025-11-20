میزان مشارکت و بایکوت در انتخابات پارلمانی عراق در سطح اقلیم کردستان

به گزارش کردپرس، در مجموع ۳ میلیون و ۸۸۳ هزار و ۵۰۱ نفر از شهروندان بالای ۱۸ سال در اقلیم کردستان واجد شرایط رأی‌دادن بودند، اما ۷۳۵ هزار و ۶۵۰ نفر (معادل ۲۳.۴٪) کارت بایومتریک خود را به‌روزرسانی نکرده و حق مشارکت را از دست دادند.

شمار افرادی که کارت خود را به‌روز کرده و حق رأی داشتند: ۳ میلیون و ۱۴۷ هزار و ۸۵۱ نفر.

شمار کسانی که رأی دادند: ۲ میلیون و ۱۶۸ هزار و ۱۱۶ نفر (معادل ۵۵.۸٪ واجدان شرایط).

کسانی که رأی ندادند: ۱ میلیون و ۷۱۵ هزار و ۳۸۵ نفر (معادل ۴۴.۲٪).

آرای صحیح: ۱ میلیون و ۷۸۷ هزار و ۹۱۱ رأی (معادل ۸۶.۶٪ آرای مأخوذه).

آرای باطله: ۲۸۹ هزار و ۲۰۵ رأی (معادل ۱۳.۳٪).

آرای حزب دمکرات کردستان: ۸۵۲ هزار و ۴۴۸ رأی (معادل ۲۲٪ افراد بالای ۱۸ سال).

آرای اتحادیه میهنی کردستان: ۳۴۰ هزار و ۹۸۰ رأی (معادل ۸.۸٪).

مجموع آرای دو حزب: ۱ میلیون و ۱۹۳ هزار و ۴۲۸ رأی (معادل ۳۰.۷٪ واجدان شرایط).

---

استان اربیل

شهروندان بالای ۱۸ سال: ۱ میلیون و ۴۱۰ هزار و ۱۱۲ نفر.

افرادی که کارت را به‌روزرسانی نکردند: ۲۹۴ هزار و ۹۹۰ نفر (معادل ۲۶.۵٪).

افراد دارای حق رأی: ۱ میلیون و ۱۱۵ هزار و ۱۲۲ نفر.

مشارکت‌کنندگان: ۸۰۰ هزار و ۸۸۹ نفر (۵۶.۸٪).

آرای صحیح: ۶۸۳ هزار و ۹۸۹ رأی (۸۵.۴٪).

آرای باطله: ۱۱۶ هزار و ۹۰۰ رأی (۱۴.۶٪).

آرای حزب دمکرات: ۳۶۹ هزار و ۷۲۴ رأی (۲۶.۲٪).

آرای اتحادیه میهنی: ۹۷ هزار و ۴۱۱ رأی (۶.۹٪).

مجموع آرای دو حزب: ۴۶۷ هزار و ۱۳۵ رأی (۳۳.۱٪).

---

استان سلیمانیه

واجدان شرایط: ۱ میلیون و ۵۳۲ هزار و ۸۹۳ نفر.

به‌روزرسانی‌نکرده‌ها: ۳۰۵ هزار و ۴۳۳ نفر (۲۴.۹٪).

افراد دارای حق رأی: ۱ میلیون و ۲۲۷ هزار و ۴۶۰ نفر.

مشارکت‌کنندگان: ۷۴۲ هزار و ۲۵۶ نفر (۴۸.۴٪).

آرای صحیح: ۶۰۴ هزار و ۶۴۵ رأی (۸۱.۵٪).

آرای باطله: ۱۳۷ هزار و ۶۱۱ رأی (۱۸.۵٪).

آرای حزب دمکرات: ۶۸ هزار و ۸۳۴ رأی (۴.۵٪).

آرای اتحادیه میهنی: ۲۴۱ هزار و ۱۴۳ رأی (۱۵.۷٪).

مجموع آرای دو حزب: ۳۰۹ هزار و ۹۷۷ رأی (۲۰.۲٪).

---

استان دهوک

واجدان شرایط: ۹۴۰ هزار و ۴۹۶ نفر.

کارت‌به‌روزرسانی‌نکرده‌ها: ۱۳۵ هزار و ۲۲۷ نفر (۱۶.۸٪).

افراد دارای حق رأی: ۸۰۵ هزار و ۲۶۹ نفر.

مشارکت‌کنندگان: ۶۲۴ هزار و ۹۷۱ نفر (۶۶.۵٪).

آرای صحیح: ۵۹۰ هزار و ۲۷۷ رأی (۹۴.۵٪).

آرای باطله: ۳۴ هزار و ۶۹۴ رأی (۵.۵٪).

آرای حزب دمکرات: ۴۱۳ هزار و ۸۹۰ رأی (۴۴٪).

آرای اتحادیه میهنی: ۲ هزار و ۴۲۶ رأی (۰.۳٪).

مجموع آرای دو حزب: ۴۱۶ هزار و ۳۱۶ رأی (۴۴.۳٪).