میزان مشارکت و بایکوت در انتخابات پارلمانی عراق در سطح اقلیم کردستان

به گزارش کردپرس، در مجموع ۳ میلیون و ۸۸۳ هزار و ۵۰۱ نفر از شهروندان بالای ۱۸ سال در اقلیم کردستان واجد شرایط رأیدادن بودند، اما ۷۳۵ هزار و ۶۵۰ نفر (معادل ۲۳.۴٪) کارت بایومتریک خود را بهروزرسانی نکرده و حق مشارکت را از دست دادند.
شمار افرادی که کارت خود را بهروز کرده و حق رأی داشتند: ۳ میلیون و ۱۴۷ هزار و ۸۵۱ نفر.
شمار کسانی که رأی دادند: ۲ میلیون و ۱۶۸ هزار و ۱۱۶ نفر (معادل ۵۵.۸٪ واجدان شرایط).
کسانی که رأی ندادند: ۱ میلیون و ۷۱۵ هزار و ۳۸۵ نفر (معادل ۴۴.۲٪).
آرای صحیح: ۱ میلیون و ۷۸۷ هزار و ۹۱۱ رأی (معادل ۸۶.۶٪ آرای مأخوذه).
آرای باطله: ۲۸۹ هزار و ۲۰۵ رأی (معادل ۱۳.۳٪).
آرای حزب دمکرات کردستان: ۸۵۲ هزار و ۴۴۸ رأی (معادل ۲۲٪ افراد بالای ۱۸ سال).
آرای اتحادیه میهنی کردستان: ۳۴۰ هزار و ۹۸۰ رأی (معادل ۸.۸٪).
مجموع آرای دو حزب: ۱ میلیون و ۱۹۳ هزار و ۴۲۸ رأی (معادل ۳۰.۷٪ واجدان شرایط).
---
استان اربیل
شهروندان بالای ۱۸ سال: ۱ میلیون و ۴۱۰ هزار و ۱۱۲ نفر.
افرادی که کارت را بهروزرسانی نکردند: ۲۹۴ هزار و ۹۹۰ نفر (معادل ۲۶.۵٪).
افراد دارای حق رأی: ۱ میلیون و ۱۱۵ هزار و ۱۲۲ نفر.
مشارکتکنندگان: ۸۰۰ هزار و ۸۸۹ نفر (۵۶.۸٪).
آرای صحیح: ۶۸۳ هزار و ۹۸۹ رأی (۸۵.۴٪).
آرای باطله: ۱۱۶ هزار و ۹۰۰ رأی (۱۴.۶٪).
آرای حزب دمکرات: ۳۶۹ هزار و ۷۲۴ رأی (۲۶.۲٪).
آرای اتحادیه میهنی: ۹۷ هزار و ۴۱۱ رأی (۶.۹٪).
مجموع آرای دو حزب: ۴۶۷ هزار و ۱۳۵ رأی (۳۳.۱٪).
---
استان سلیمانیه
واجدان شرایط: ۱ میلیون و ۵۳۲ هزار و ۸۹۳ نفر.
بهروزرسانینکردهها: ۳۰۵ هزار و ۴۳۳ نفر (۲۴.۹٪).
افراد دارای حق رأی: ۱ میلیون و ۲۲۷ هزار و ۴۶۰ نفر.
مشارکتکنندگان: ۷۴۲ هزار و ۲۵۶ نفر (۴۸.۴٪).
آرای صحیح: ۶۰۴ هزار و ۶۴۵ رأی (۸۱.۵٪).
آرای باطله: ۱۳۷ هزار و ۶۱۱ رأی (۱۸.۵٪).
آرای حزب دمکرات: ۶۸ هزار و ۸۳۴ رأی (۴.۵٪).
آرای اتحادیه میهنی: ۲۴۱ هزار و ۱۴۳ رأی (۱۵.۷٪).
مجموع آرای دو حزب: ۳۰۹ هزار و ۹۷۷ رأی (۲۰.۲٪).
---
استان دهوک
واجدان شرایط: ۹۴۰ هزار و ۴۹۶ نفر.
کارتبهروزرسانینکردهها: ۱۳۵ هزار و ۲۲۷ نفر (۱۶.۸٪).
افراد دارای حق رأی: ۸۰۵ هزار و ۲۶۹ نفر.
مشارکتکنندگان: ۶۲۴ هزار و ۹۷۱ نفر (۶۶.۵٪).
آرای صحیح: ۵۹۰ هزار و ۲۷۷ رأی (۹۴.۵٪).
آرای باطله: ۳۴ هزار و ۶۹۴ رأی (۵.۵٪).
آرای حزب دمکرات: ۴۱۳ هزار و ۸۹۰ رأی (۴۴٪).
آرای اتحادیه میهنی: ۲ هزار و ۴۲۶ رأی (۰.۳٪).
مجموع آرای دو حزب: ۴۱۶ هزار و ۳۱۶ رأی (۴۴.۳٪).
