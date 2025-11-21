حزب دمکرات و اتحادیه میهنی در مجموع ۳۱ درصد آرای اقلیم کردستان را کسب کردند

به گزارش کردپرس، براساس آمار تازه منتشرشده از میزان مشارکت و آرای احزاب در سطح اقلیم کردستان، دو حزب اصلی یعنی حزب دمکرات کردستان و اتحادیه میهنی کردستان در مجموع ۳۱ درصد آرای کل رأیدهندگان اقلیم را بهدست آوردهاند؛ بهطوریکه حزب دمکرات ۲۲ درصد و اتحادیه میهنی ۹ درصد آرای ثبتشده را کسب کردهاند.
در سطح اقلیم، مجموع افراد دارای حق رأی ۳,۸۸۳,۵۰۱ نفر بوده است. از این تعداد، ۲,۱۶۸,۱۱۶ نفر رأی دادهاند و ۱,۷۱۵,۳۸۵ نفر نیز رأی ندادهاند. بر این اساس، نرخ بایکوت انتخابات به ۴۴ درصد رسیده است.
تعداد آرای باطله نیز ۲۸۹,۲۰۵ رأی ثبت شده است.
در میان آرای معتبر، حزب دمکرات کردستان توانسته ۸۵۲,۴۴۸ رأی در اقلیم بهدست آورد که معادل ۲۲ درصد از کل رأیدهندگان اقلیم است. همچنین اتحادیه میهنی کردستان مجموعاً ۳۴۰,۹۷۷ رأی بهدست آورده که برابر با ۹ درصد از کل رأیدهندگان است.
به این ترتیب، مجموع آرای حزب دمکرات و اتحادیه میهنی در سطح اقلیم ۱,۱۹۳,۴۲۵ رأی است که برابر با ۳۱ درصد از کل رأیدهندگان واجد شرایط میباشد. این درصد با احتساب کل افراد بایومتریکشده و کسانی که روند بایومتری انجام ندادهاند محاسبه شده است.
