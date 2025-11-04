مقتدی صدر بر تحریم انتخابات تأکید کرد

به گزارش کردپرس، مقتدی صدر بار دیگر با استناد به آیهای از قرآن و با اثر انگشت خود، بر موضعش در خصوص تحریم انتخابات ششمین دوره پارلمان عراق که قرار است در ۱۱ نوامبر برگزار شود، تأکید کرد.
به نوشته دراومیدیا، این در حالی است که نخستوزیر محمد شیاع سودانی و نزدیکانش امیدوارند جریان صدر در این انتخابات به سود آنها رأی دهد، بهویژه در شرایطی که تنش میان سودانی و نوری مالکی شدت گرفته است. مالکی که از مخالفان سرسخت اندیشههای صدر به شمار میرود، اکنون نیز در مقابل موضع تحریمی رهبر جریان صدر قرار دارد.
مقتدی صدر در انتخابات دوره پنجم پارلمان عراق که در اکتبر ۲۰۲۱ برگزار شد، با کسب ۷۳ کرسی از مجموع ۳۲۹ کرسی پارلمان، پیروز اصلی انتخابات بود. این پیروزی موجب نگرانی احزاب شیعهی نزدیک به ایران شد و آنان برای مقابله با صدر، ائتلافی موسوم به «چارچوب هماهنگی» تشکیل دادند که شامل گروههایی به رهبری نوری مالکی، هادی عامری، قیس خزعلی، فالح فیاض، عمار حکیم، حیدر عبادی و دیگر چهرههای شیعه بود.
این ائتلاف توانست مانع تشکیل دولت از سوی صدر و متحدانش (حزب دمکرات کردستان و محمد حلبوسی) شود؛ امری که از طریق ارجاع پرونده به دادگاه فدرال و وضع قاعدهی «دو سوم نصاب» برای انتخاب رئیسجمهور صورت گرفت. در نتیجه، جریان صدر از ادامه روند سیاسی بازماند.
پس از این تحولات و در پی ناامیدی از روند سیاسی عراق، مقتدی صدر ۷۳ نمایندهی خود را از پارلمان خارج کرد و رسماً از کل فرآیند سیاسی عراق کناره گرفت.
