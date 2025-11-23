قباد طالبانی: صحبت از تشکیل دولت در نبود ما، صرفاً تهدید است

به گزارش کردپرس، قباد طالبانی، معاون نخست وزیر اقلیم و عضو دفتر سیاسی اتحادیه میهنی کردستان، اعلام کرد که تشکیل هیچ دولت موفقی بدون حضور اتحادیه میهنی ممکن نیست و سخنانی که در این‌باره مطرح می‌شود، تنها «تهدید» است.

قباد طالبانی روز یکشنبه ۲۰۲۵/۱۱/۲۳ در یک کنفرانس مطبوعاتی گفت: «تا پیش از برگزاری انتخابات در حال گفت‌وگو با برادرانمان در حزب دمکرات کردستان بودیم، انتخابات و روندها به پایان رسیده است و ما به‌عنوان اتحادیه میهنی آماده‌ایم گفت‌وگوها را از سر بگیریم تا به نتیجه نهایی برسیم؛ تشکیل کابینه‌ دهم از همان روز نخست اولویت ماست.»

او همچنین اشاره کرد: «هنوز زود است درباره پست‌های عراق صحبت کنیم. اختلافات هنوز حل نشده و نتایج نهایی نیز تأیید نشده است. اما همه طرف‌ها معتقدند که پست ریاست‌جمهوری، پستی شایسته‌ی کُردهاست و ما هم منتظر ادامه گفت‌وگوها هستیم.»

در خصوص احتمال بازشماری یا تکرار انتخابات، قباد طالبانی با خنده گفت: «چرا؟ من همچنان ذهنم درگیر موضوع انتخابات است و اگر انتخابات دوباره برگزار شود، برای آن آماده‌ام.»

او درباره احتمال تشکیل دولت اقلیم بدون اتحادیه میهنی توضیح داد: «بدون اتحادیه میهنی هیچ دولت موفقی تشکیل نخواهد شد و سخنانی که در این‌باره گفته می‌شود، فقط تهدید و جنجال است. پیش‌تر هم تجربه دولت گسترده در گذشته آزمایش شده است.