مسرور بارزانی به برهم صالح: اطمینان داریم این مسئولیت را با موفقیت به انجام خواهید رساند

به گزارش کردپرس، مسرور بارزانی، رئیس دولت اقلیم کردستان، در پیامی به دکتر برهم صالح به مناسبت تصدی سمت کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان، اعلام کرد: «مایهٔ خرسندی ماست که یک شخصیت کُرد این پست عالی سازمان ملل متحد را بر عهده گرفته است و اطمینان داریم جنابعالی این مسئولیت را با موفقیت به انجام خواهید رساند.»

مسرور بارزانی در پیامی خطاب به دکتر برهم صالح به مناسبت تصدی سمت کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان (UNHCR) نوشت: «به برادر گرامی‌ام دکتر برهم صالح به مناسبت تصدی سمت کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان، صمیمانه‌ترین تبریکات خود را تقدیم می‌کنم و برای شما آرزوی موفقیت دارم.»

بر اساس بیانیهٔ دفتر ریاست دولت اقلیم کردستان، مسرور بارزانی در پیام خود تأکید کرده است: «مایهٔ خوشحالی ماست که یک شخصیت کُرد این پست عالی سازمان ملل متحد را به دست آورده است و اطمینان داریم جنابعالی این مأموریت مهم را با موفقیت به انجام خواهید رساند.»

دکتر برهم صالح با رأی اعضای مجمع عمومی سازمان ملل متحد به‌عنوان کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان انتخاب شد.

دکتر برهم صالح نیز در پیامی اعلام کرد: «مایهٔ افتخار من است که به‌عنوان کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان (UNHCR) انتخاب شده‌ام. من خود در مقطعی از زندگی پناهنده بوده‌ام و به‌خوبی می‌دانم که حمایت و همبستگی چگونه می‌تواند مسیر زندگی انسان‌ها را تغییر دهد. این تجربه، بنیان برنامهٔ رهبری من خواهد بود که بر پایهٔ همدلی، عمل‌گرایی و پایبندی به حقوق بین‌الملل استوار است.»