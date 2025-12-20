فرهنگ ترافیکی در کردستان ضعیف تر از زیرساخت ها است

سرهنگ رضا همتی زاده در گفت و گو با خبرنگار کرد پرس، با اشاره به نقش همه کاربران ترافیک، گفت: رانندگان خودروهای شخصی، موتورسواران، عابران پیاده و حتی دستگاه های دولتی، همگی بخشی از چرخه ترافیک هستند و اگر هر کدام نقش خود را درست ایفا نکنند، نظم شهری مختل می شود.

وی با نگاهی انتقادی به وضعیت تردد در هسته مرکزی شهر سنندج، افزود: شهروندان انتظار برخورد قاطع با تخلفات ساکن، دوبله و سد معبر را دارند، اما وقتی پارکینگ کافی در نقاطی مانند میدان آزادی، میدان انقلاب، خیابان مولوی و چهارراه بسیج وجود ندارد، صرفاً برخورد قهری مشکل را حل نمی کند.

رئیس پلیس راهور کردستان، ضعف در استفاده از حمل ونقل عمومی و سرویس های اداری و آموزشی را یکی از عوامل اصلی ترافیک دانست و اظهار کرد: هنوز فرهنگ حرکت جمعی جا نیفتاده است؛ خودروهای تک سرنشین بخش بزرگی از معابر را اشغال کرده اند، در حالی که ناوگان حمل ونقل عمومی باید تقویت و استفاده از آن به یک مطالبه اجتماعی تبدیل شود.

سرهنگ همتی زاده با تأکید بر مسئولیت اجتماعی رانندگان، ادامه داد: فرهنگ رانندگی یعنی احترام به عابر پیاده، توقف در خط عابر، رعایت حق تقدم و صبوری در ترافیک؛ زیرساخت مهم است، اما تا زمانی که رفتار اصلاح نشود، خیابان ها آرام نمی شوند.

وی با قدردانی از همکاری رسانه ها در امر فرهنگ سازی در حوزه ترافیک، یادآور شد: اطلاع رسانی درست می تواند رفتار ترافیکی را اصلاح کند؛ پلیس به تنهایی نمی تواند فرهنگ بسازد و این یک مسئولیت جمعی است.

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان کردستان با اشاره به آغاز فصل زمستان، هشدار داد: رفتار رانندگی در زمستان باید متفاوت باشد؛ لغزندگی معابر، یخ زدگی بامدادی و نقص فنی خودروها عامل تصادفات جدی هستند.

سرهنگ همتی زاده بیان کرد: در بازه مشابه سال گذشته، ۱۰ نفر در تصادفات زمستانه جان خود را از دست دادند و بیش از ۷۰۰ نفر مجروح شدند؛ آماری که نشان می دهد بی توجهی به سرعت مطمئنه و ایمنی خودرو همچنان قربانی می گیرد.