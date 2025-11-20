به گزارش کردپرس، علی حمه‌صالح، رئیس جنبش موضع میهنی، در پیامی خطاب به مسعود بارزانی، رئیس حزب دمکرات کردستان، و بافل طالبانی، رئیس اتحادیه میهنی کردستان، استفاده از قدرت، حکومت‌داری، پول و خرید رأی در انتخابات اخیر را محکوم کرد و گفت: «آنچه در این انتخابات دیدم بی‌سابقه بود؛ خرید رأی، تهدید، استفاده از قدرت و پول… این‌ها کشتن شخصیت فردی کرد است.»

او نوشت: «این‌که کسی با خرید رأی به پارلمان راه پیدا کند، چگونه می‌تواند مسئولیت را درک کند؟ این تبدیل انتخابات به معامله و تجارت است. فرد کرد را یاد می‌دهند که رأی و وجدانش را بفروشد؛ این چه آینده‌ای برای جامعه رقم می‌زند؟»

علی حمه‌صالح افزود: «به‌صورت علنی در مقابل مدارس، مراکز خرید رأی برپا شده بود! آیا این کشتن شخصیت فردی کرد نیست؟ حتی در بسیاری از مناطق، نامزدها رأی کادر حزبی خودشان را هم می‌خریدند.»

او گفت نیروهای امنیتی و نظامی نیز تحت فشار سنگین قرار گرفته بودند: «به آن‌ها گفته بودند کارت رأی‌ دادن خود را نشان دهند؛ بسیاری را مجبور کردند همراه خانواده رأی بدهند. اگر از این کار سرباز می‌زدند، آن‌ها را تهدید می‌کردند که به دورترین نقاط منتقل می‌شوند! این کشتن حس مسئولیت و نابودی اعتماد است.»

علی حمه‌صالح همچنین یادآور شد: «اتفاق خطرناک‌تر این بود که کارمندان دولت – از شهرداری‌ها تا آموزش عالی – و حتی بسیاری از معلمان را مجبور می‌کردند از رأی‌شان عکس بگیرند تا مشخص شود به چه کسی رأی داده‌اند. بسیاری از آنان نیز از سلیمانیه به کفری و از سوران به خبات منتقل شدند. به مدیران مدارس نیز دستور داده شد همراه اولیا بر سر صندوق حاضر شوند؛ هیچ حریم شخصی‌ای باقی نمانده بود.»

او هشدار داد: «همه می‌دانند بیشترین آتش‌زدن صندوق‌ها در عراق مربوط به سلیمانیه و اربیل بود، چون مردم مجبور به رأی دادن و پذیرش نظارتی اجباری بودند و بعداً صندوق‌ها به آتش کشیده شد.»

او تأکید کرد: «آنچه رخ داد نوعی کوته‌بینی سیاسی بود؛ اقدامی برای پیروزی کوتاه‌مدت که شخصیت فردی را نابود و حس مسئولیت‌پذیری را از بین برد. این وضعیت جامعه را به‌سمت فروپاشی می‌برد.»

علی حمه‌صالح در پایان خطاب به رهبران احزاب گفت: «شاید احزاب شما خود را پیروز بدانند، اما جامعه و ارزش‌های آن نابود شده است.»