طرح راهداری زمستانی در محورهای مواصلاتی کردستان آغاز شد

به گزارش کرد پرس، شهرام شکری در جریان رزمایش طرح ترافیکی زمستانی کە با حضور دستگاه های اجرایی مرتبط برگزار شد، گفت: در طرح راهداری زمستانی سال ۱۴۰۴، تعداد ۳۲۵ دستگاه انواع ماشین آلات ادارە کل راهداری را به کارگیری شده و همچنین حدود ۸۰ دستگاه ماشین آلات استیجاری نیز در این طرح مشارکت دارند.

وی افزود: در مجموع در قالب ۳۶ اکیپ و پایگاه راهداری برای اجرای این طرح تجهیز شده اند که از این تعداد ۲۶ اکیپ به صورت فعال در محورهای مواصلاتی استان مستقر هستند و ۱۰ پایگاه نیز به عنوان راهدارخانه های مرکزی آماده خدمت رسانی به هم وطنان خواهند بود.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان کردستان با اشاره به گستره پوشش این طرح، اظهار کرد: نزدیک به ۸ هزار کیلومتر از راه های استان شامل هزار و ۷۰٨ کیلومتر راه های بین شهری و حدود ۳ هزار و ۶۰۰ کیلومتر راه روستایی، تحت پوشش طرح راهداری زمستانی قرار دارند.

شکری ادامه داد: عملیات راهداری زمستانی در سطح شبکه راه های استان بر اساس اولویت انجام می شود؛ به طوری که در وهله نخست گردنه های برف گیر، سپس راه های بین شهری و در ادامه سایر محورهای ارتباطی در دستور کار قرار خواهند گرفت.