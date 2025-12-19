به گزارش کردپرس، برهم صالح، رئیسجمهور پیشین عراق، با ابراز خرسندی از انتخاب خود بهعنوان کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان (UNHCR) اعلام کرد: مایه افتخار من است که برای این مسئولیت خطیر برگزیده شدهام. من خود روزگاری پناهنده بودهام و بهخوبی میدانم که حفاظت و همبستگی چگونه میتواند مسیر زندگی انسان را دگرگون کند.
برهم صالح تأکید کرد تجربه شخصیاش الهامبخش برنامه رهبری او خواهد بود؛ برنامهای که بر پایه همدلی، عملگرایی و پایبندی به حقوق بینالملل استوار است. وی افزود: در صدر مسئولیتهای من، پناهندگان و افرادی قرار دارند که به اجبار آواره شدهاند؛ از طریق پاسداری از حقوق و کرامت انسانی آنان و تلاش برای یافتن راهحلهای واقعی، تا آوارگی به یک وضعیت موقت تبدیل شود، نه سرنوشتی دائمی.
وی در پیامی در شبکه اجتماعی «ایکس» خاطرنشان کرد: در شرایطی که شمار آوارگان بهطور بیسابقهای افزایش یافته و فشار سنگینی بر منابع کمکهای بشردوستانه وارد شده است، اجرای مأموریتهای UNHCR نیازمند تقویت اثربخشی، شفافیت و کارآمدی است. این مسئولیتی مشترک بهشمار میرود.
برهم صالح افزود: کمیساریای عالی پناهندگان به اصلاحات مهمی که در سالهای گذشته برای تقویت حضور میدانی و استفاده بهینه از منابع مالی آغاز شده، ادامه خواهد داد. من با کشورهای عضو، شرکای بخش دولتی و خصوصی و سازمانهای بشردوستانه همکاری خواهم کرد تا کمکها به افرادی برسد که بیشترین نیاز را دارند.
او همچنین از آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد، و مجمع عمومی این سازمان بهدلیل اعتمادشان قدردانی کرد و از فیلیپو گراندی، کمیساریای عالی پیشین پناهندگان، بهخاطر رهبری مؤثر و خستگیناپذیرش در دوران بحرانهای جهانی تشکر کرد.
برهم صالح در پایان گفت: مشتاق همکاری با کارکنان متعهد UNHCR، دولتها، شرکا، کشورهای میزبان پناهندگان و پیش از همه خود پناهندگان هستم تا حفاظت پایدار و راهحلهای ریشهای متناسب با امیدها و چالشهای قرن بیستویکم محقق شود.
