به مناسبت تصدی پست کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد؛

برهم صالح: خود پناهنده بوده‌ام و رنج آوارگی را از نزدیک می‌شناسم

سرویس عراق و اقلیم کردستان- برهم صالح، رئیس‌جمهور پیشین عراق، از انتخاب خود به‌عنوان کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان ابراز افتخار کرد و گفت تجربه شخصی‌اش به‌عنوان یک پناهنده، راهنمای مأموریت جدید او خواهد بود.

به گزارش کردپرس، برهم صالح، رئیس‌جمهور پیشین عراق، با ابراز خرسندی از انتخاب خود به‌عنوان کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان (UNHCR) اعلام کرد: مایه افتخار من است که برای این مسئولیت خطیر برگزیده شده‌ام. من خود روزگاری پناهنده بوده‌ام و به‌خوبی می‌دانم که حفاظت و همبستگی چگونه می‌تواند مسیر زندگی انسان را دگرگون کند.

برهم صالح تأکید کرد تجربه شخصی‌اش الهام‌بخش برنامه رهبری او خواهد بود؛ برنامه‌ای که بر پایه همدلی، عمل‌گرایی و پایبندی به حقوق بین‌الملل استوار است. وی افزود: در صدر مسئولیت‌های من، پناهندگان و افرادی قرار دارند که به اجبار آواره شده‌اند؛ از طریق پاسداری از حقوق و کرامت انسانی آنان و تلاش برای یافتن راه‌حل‌های واقعی، تا آوارگی به یک وضعیت موقت تبدیل شود، نه سرنوشتی دائمی.

وی در پیامی در شبکه اجتماعی «ایکس» خاطرنشان کرد: در شرایطی که شمار آوارگان به‌طور بی‌سابقه‌ای افزایش یافته و فشار سنگینی بر منابع کمک‌های بشردوستانه وارد شده است، اجرای مأموریت‌های UNHCR نیازمند تقویت اثربخشی، شفافیت و کارآمدی است. این مسئولیتی مشترک به‌شمار می‌رود.

برهم صالح افزود: کمیساریای عالی پناهندگان به اصلاحات مهمی که در سال‌های گذشته برای تقویت حضور میدانی و استفاده بهینه از منابع مالی آغاز شده، ادامه خواهد داد. من با کشورهای عضو، شرکای بخش دولتی و خصوصی و سازمان‌های بشردوستانه همکاری خواهم کرد تا کمک‌ها به افرادی برسد که بیشترین نیاز را دارند.

او همچنین از آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد، و مجمع عمومی این سازمان به‌دلیل اعتمادشان قدردانی کرد و از فیلیپو گراندی، کمیساریای عالی پیشین پناهندگان، به‌خاطر رهبری مؤثر و خستگی‌ناپذیرش در دوران بحران‌های جهانی تشکر کرد.

برهم صالح در پایان گفت: مشتاق همکاری با کارکنان متعهد UNHCR، دولت‌ها، شرکا، کشورهای میزبان پناهندگان و پیش از همه خود پناهندگان هستم تا حفاظت پایدار و راه‌حل‌های ریشه‌ای متناسب با امیدها و چالش‌های قرن بیست‌ویکم محقق شود.

