به گزارش کردپرس، فیلیپو گراندی، کمیسر عالی کنونی سازمان ملل در امور پناهندگان، از انتخاب برهم صالح توسط مجمع عمومی در نیویورک بهعنوان جانشین خود در رأس کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان استقبال کرد.
به نوشته خبرگزاری رسمی عراق، کمیسر عالی جدید پس از یک روند رقابتی در نیویورک که نامزدهایی از کشورهای مختلف را دربر میگرفت، انتخاب شد و انتظار میرود برهم صالح از اول ژانویه ۲۰۲۶ رسماً مسئولیت خود را آغاز کند و مقر فعالیت کاری او نیز در شهر ژنو باشد.
گراندی گفت: برهم صالح از دههها تجربه در سطوح عالی خدمت عمومی برخوردار است که با رهبری خردمندانه و دیپلماسی ژرفنگرانه همراه بوده است. او که از کشوری میآید که اخیراً رنج درگیری، سرکوب و آوارگی را تجربه کرده، شناختی مستقیم از چالشهایی دارد که بسیاری از پناهندگان امروز با آن روبهرو هستند. همه این ویژگیها او را به مناسبترین فرد برای هدایت کمیساریا در مقطعی تبدیل میکند که جهان با موج گسترده آوارگی و چالشهای انسانی و سیاسی فزاینده و پیچیده مواجه است.
دوره مأموریت گراندی بهعنوان کمیسر عالی که ده سال به طول انجامید، در ۳۱ دسامبر ۲۰۲۵ به پایان میرسد. او از ژانویه ۲۰۱۶ این سمت را بر عهده داشته و از آن زمان، کمیساریا را در واکنش به بحرانهای بزرگ آوارگی در سراسر جهان، از جمله در سوریه، اوکراین و سودان، هدایت کرده است.
با وجود کاهش شدید منابع مالی انسانی در سال جاری، کمیساریای عالی پناهندگان همچنان در ۱۲۸ کشور حضور فعال دارد و حدود ۹۰ درصد از بیش از ۱۴ هزار و ۶۰۰ کارمند آن در مأموریتهای میدانی مشغول به کار هستند.
کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد در ماه جاری، هفتاد و پنجمین سالگرد فعالیت خود در زمینه حمایت از افرادی را که ناگزیر به ترک خانههایشان شدهاند، گرامی میدارد.
