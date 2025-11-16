نتایج معنادار انتخابات مجلس عراق / محمد هادیفر

کرد پرس- با نگاهی به پنج انتخابات گذشته مجلس عراق معلوم شد که ائتلاف های سیاسی بیشتر با شعارهای سیاسی در صحنه رقابت حاضر و پس از کش و قوس های طولانی به تشکیل دولت تمکین می کردند هرچند در انتخاب اخیر مجلس جریان صدر از جناح شیعی با انتخابات قهر کرده و آن را تحریم کرد و همین رویکرد در آمار ریزش ها و رویش های مذهبی تأثیر داشت.

تصور می شد آرای جناح شیعی دچار چالش شود ولی همچنان جناح شیعی در اکثریت قرار گرفته و توان تشکیل دولت را در خود می بیند.

جامعه عراق پس از یک دوره التهاب سیاسی در دوره پنجم انتخابات این کشور رویکردی متفاوت را تجربه کرد و محمد شیاع السودانی نخست وزیر عراق در این دوره انتخابات به شعار اصلاحات سیاسی و اقتصادی و خدمات بهتر و اشتغال و عدالت و مبارزه با فقر و بیکاری و فساد روی آورد، فراخوانی برای گفت و گوی ملی در پیش گرفت و با استفاده از اختلافات بین چهارچوب هماهنگی و مقتدا صدر توانست به صدارت نخست وزیری عراق دست یابد و پس از این اقبال به دنبال شعار های اصلاحاتی خود بود که توانست دوره ای گذار به بازسازی و توسعه را طی کند.

وی در طلیعه انتخابات مجلس پنجم، جنبش سیاسی«فراتین» را در سال ۲۰۲۱ تأسیس و دبیرکل منتخب آن شد. الفراتین یک حزب سیاسی غیرنظامی است که خواستار حقوق شهروندی، عدالت اجتماعی و برابری برای همه مردم عراق است و در انتخابات پارلمانی ۲۰۲۱ دو کرسی به دست آورد.

وی با طرح شعار «ساخت عراق»، راهبرد حفاظت و احیای صنعت عراق را به کار بست با همین شعار علیرغم اینکه در سال ۲۰۲۱ با دو کرسی وارد مجلس ملی عراق شد اما کرسی نخست وزیری این کشور را از آن خود کرد وی طی چهار سال گذشته با روحیه ای منعطف و محافظه کارانه از مناقشات سیاسی دوری جسته و به کارهای عمرانی و خدماتی در واقع به تحقق شعار انتخاباتی خود پرداخت.

با توسعه راه ها و شوارع و خدمات رفاهی در شهرها از جمله ایجاد پل های مواصلاتی و بازسازی شهرها و توجه یکسان به مناطق مختلف عراق تا حدودی چهره معتدل خود را نمایان کرد.

شیاع السودانی در دور ششم انتخابات نظام پارلمانی عراق با شعار« توسعه و بازسازی» به عرصه رقابت وارد شد که با کسب۴۱۱۰۲۶رای( ۳/۵ درصد آرا از ۱۲میلیون رای ماخوذه) در صدر ائتلافات سیاسی عراق قرار گرفت.

این رای نشان از رویکرد بخشی از مردم عراق به رفاه و آسایش آینده این کشور می‌باشد با وجود اینکه ائتلافات صادقون و جریان حکمت و دولت قانون از جریانات شیعی نیز با تغییراتی مواجه شدند اما بعید است که شیاع سودانی را در کسب دوره بعدی نخست وزیری این کشور همراهی کنند.

تقویت و توسعه زیر ساخت های عراق جزو ملزومات فعلی اقتصاد عراق است اما درآمدهای نفتی این کشور در کنترل آمریکا می‌باشد که امر توسعه به سادگی قابل تحقق نمی باشد. از طرف دیگر پروسه تشکیل دولت در عراق معرکه آرای هر دوره ای از انتخابات عراق بوده است که بعضا به علت اختلاف بین ائتلافات جریانات سیاسی این کشور تا ماه ها به طول می انجامد تا جایی که می توان گفت پروسه تشکیل دولت پس از هر انتخاباتی بمراتب از خود انتخابات پیچیده تر و حساس تر بوده است.

رویکرد عمران و آبادانی و توسعه عراق به معنای اهتمام به راهبرد اتحاد و انسجام ملی این کشور است که آن هم در سایه مشارکت سیاسی همه سلایق سیاسی و جریانات قومی و مذهبی در سایه عراق مقتدر و قوی محقق خواهد شد. بنابراین می توان گفت اعتدال رفتاری جزو الزامات مدیریت عراق در دوره گذار به دموکراسی و قطع وابستگی سیاسی و اقتصادی به خارج است که آن هم در گرو باز تعریف ساختار قدرت سیاسی در این کشور می‌باشد.