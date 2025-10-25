به گزارش کردپرس، دفتر هماهنگی حزب دمکرات کردستان در استان کرکوک ـ گرمیان درباره وضعیت شهرستان پردێ (آلتونکوپری) هشدار داده و اعلام کرده است که با رئیس جبهه ترکمان دیدار کردهاند تا وضعیت به آرامش بازگردد و مشکل از طریق قانون حل شود.
شب گذشته تعدادی از هواداران جبهه ترکمان پرچمهای خود را بر خودروهایشان برافراشتند و قصد ورود به محلههای کردنشین پردێ را داشتند. در پی ممانعت نیروهای پلیس از بروز درگیری، تنش میان دو طرف بالا گرفت و در نهایت منجر به درگیری لفظی و فیزیکی شد.
در بیانیه دفتر هماهنگی حزب آمده است: «با توجه به ناآرامیها و تنشهای شب گذشته در ناحیه پردێ، ما در دفتر هماهنگی کرکوک ـ گرمیان بلافاصله با طرفهای ذیربط تماس گرفتیم تا به مسئولیت خود عمل کرده و وضعیت را کنترل کنند و از جان شهروندان محافظت شود.»
در بخش دیگری از بیانیه آمده است: «دیشب همزمان با وقوع حادثه، همکارانمان را آگاه کردیم که خویشتنداری پیشه کنند و از هرگونه رفتار خشونتآمیز پرهیز نمایند و تأکید کردیم که هر مسئلهای باید از مسیر قانونی پیگیری شود.»
دفتر حزب همچنین اعلام کرده است که در تماس با نیروهای سیاسی مختلف برای آرامکردن اوضاع بودهاند و تأکید کردهاند: «بهویژه با محمد سنعان، رئیس جبهه ترکمانی، دیدار و گفتوگو کردیم تا اوضاع به ثبات بازگردد و مشکلات در چارچوب قانون حل شوند و حاکمیت قانون بر همه چیز مقدم باشد.»
در پایان بیانیه از نهادهای ذیربط خواسته شده است که «راهکارهای قانونی لازم برای جلوگیری از تکرار چنین درگیریهایی» را در پیش بگیرند و خطاب به شهروندان تأکید شده است: «مطمئن باشید که این رخدادها تأثیری بر روند انتخابات نخواهد داشت و انتخابات در زمان مقرر خود برگزار میشود.»
نظر شما