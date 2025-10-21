به گزارش کردپرس، روز سهشنبه ۲۱ اکتبر، وزارت امور داخلی اقلیم کردستان در بیانیهای اعلام کرد که یک هیئت امنیتی دولت فدرال و کمیسیون عالی انتخابات عراق در اربیل با هیئت وزارت امور داخلی اقلیم کردستان دیدار کردند.
در بیانیه آمده است که هدف از این دیدار بررسی زمینهسازیهای امنیتی برای برگزاری انتخابات و تامین نیازمندیها و هماهنگی امنیتی بین دولت اقلیم و دولت فدرال بوده است.
بیانیه تاکید کرده که هیئت دولت عراق از فراهم شدن زمینه کامل و ثبات امنیتی اقلیم کردستان به بهترین نحو، ابراز خوشحالی کرده است.
