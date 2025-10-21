۲۹ مهر ۱۴۰۴ - ۲۳:۲۵

هیئت‌های امنیتی دولت فدرال و اقلیم کردستان حفظ امنیت انتخابات مجلس عراق را بررسی کردند

سرویس عراق و اقلیم کردستان- یک هیئت امنیتی دولت عراق و کمیسیون عالی انتخابات عراق در دیدار با هیئت وزارت امور داخلی و جهات مربوطه اقلیم کردستان، حفظ امنیت انتخابات دور ششم مجلس نمایندگان عراق را بررسی کردند.

به گزارش کردپرس، روز سه‌شنبه ۲۱ اکتبر، وزارت امور داخلی اقلیم کردستان در بیانیه‌ای اعلام کرد که یک هیئت امنیتی دولت فدرال و کمیسیون عالی انتخابات عراق در اربیل با هیئت وزارت امور داخلی اقلیم کردستان دیدار کردند.

در بیانیه آمده است که هدف از این دیدار بررسی زمینه‌سازی‌های امنیتی برای برگزاری انتخابات و تامین نیازمندی‌ها و هماهنگی امنیتی بین دولت اقلیم و دولت فدرال بوده است.

بیانیه تاکید کرده که هیئت دولت عراق از فراهم شدن زمینه‌ کامل و ثبات امنیتی اقلیم کردستان به بهترین نحو، ابراز خوشحالی کرده است.

