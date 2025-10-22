بازداشت ۵ متهم پرونده ترور نامزد انتخاباتی عراق

به گزارش کردپرس، وزارت کشور عراق اعلام کرد ۵ فرد متهم به دست داشتن در ماجرای ترور صفاء المشهدانی عضو شورای استان بغداد و نامزد انتخابات پارلمانی عراق، بازداشت شدند.

به نوشته رووداو، در بیانیه وزارت کشور عراق آمده است، نیروهای وزارت کشور با هماهنگی نیروهای الحشد الشعبی در عملیاتی دقیق و منحصر به فرد، پنج فرد متهم به دست داشتن در ماجرای شهادت صفاء المشهدانی در شهرک طارمیه در شمال بغداد را بازداشت کردند.

بر اساس این بیانیه، این عملیات بر اساس فرمان مقامات قضایی و پس از تلاش‌های اطلاعاتی و میدانی فشرده و تحقیقات مداوم برای شناسایی متهمان و محل اختفای آنان، انجام شد.

طبق این بیانیه، تحقیقات زیر نظر دستگاه قضایی همچنان ادامه دارد و این وزارتخانه پس از کامل شدن تحقیقات، افکار عمومی را از جزئیات روند پرونده آگاه خواهد کرد.

صفاء المشهدانی روز چهارشنبه ۱۵ اکتبر بر اثر انفجار بمب مغناطیسی که به خودرو او چسبانده شده بود هنگام عبور در منطقه طارمیه در شمال بغداد، جان باخت.