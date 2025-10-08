به گزارش کردپرس، علی باپیر، رئیس جماعت عدالت کردستان، اعلام کرد: در کشورهای جهان، اپوزیسیون سخن می‌گوید و اثرگذار است، اما در اینجا (اقلیم کردستان) اپوزیسیون باید دعا کند که زندانی نشود.

او گفت: «در کردستان، اگر پارلمان مطابق میل حزب نباشد، منحل می‌شود.»

علی باپیر روز چهارشنبه در جریان یکی از پنل‌های کنفرانس "میری" بیان داشت: «در اقلیم کردستان حکومت‌داری بر اساس معیارهای استاندارد انجام نمی‌شود، به همین دلیل اپوزیسیون نیز نتوانسته تغییر واقعی ایجاد کند. من نمی‌گویم اپوزیسیون بی‌تأثیر بوده، اما هرچند تأثیر داشته، نتوانسته به نیروی جایگزین دو حزب حاکم تبدیل شود.»

وی افزود: «دولت در دست حزب است و حتی از خود حزب هم کوچکتر شده و اسیر آن است. هر زمان که پارلمان مطابق میل حزب نباشد، آن را منحل می‌کنند. هرگاه دولت مطابق خواست حزب نباشد، وزیرانش را به خانه می‌فرستند و آن را فلج می‌کنند. حتی دستگاه قضایی اگر تابع حزب نباشد، به شیوه‌های دیگر با آن برخورد می‌شود. بنابراین در چنین شرایطی اپوزیسیون نیز ناگزیر غیرنهادینه و ناهماهنگ می‌شود.»

او در ادامه گفت: «در بریتانیا، اپوزیسیون دولت سایه دارد و از قدرت انتقاد می‌کند، اما در اینجا اپوزیسیون باید دعا کند که به زندان نیفتد.»

رئیس جماعت عدالت کردستان در پایان تأکید کرد: «من از اینکه دو حزب حاکم بتوانند اصلاحات واقعی انجام دهند و خود را تغییر دهند، ناامیدم. تاکنون هیچ مسئولی در اقلیم را ندیده‌ام که بگوید ما به مردم کردستان کم‌توجه بوده‌ایم.»