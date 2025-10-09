بارزانی و اردوغان حمایت از صلح و ثبات در منطقه را بررسی کردند

به گزارش کردپرس، نچیروان بارزانی، رئیس اقلیم کردستان با رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه دیدار کرد.

بارزانی در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس از دیدار با اردوغان در آنکارا ابراز خوشحالی کرد.

وی این دیدار را فرصتی مناسب برای تبادل نظر درباره مسائل منطقه‌ای و روابط عمیق و راهبردی میان عراق و اقلیم کردستان عراق و ترکیه به شمار آورد.

رئیس اقلیم کردستان عراق در ادامه افزود: ما راه‌های تقویت همکاری‌های خود و حمایت از صلح و ثبات و شکوفایی در منطقه را بررسی کردیم.

بارزانی پیش از این، با هاکان فیدان، وزیر خارجه ترکیه دیدار و گفت‌وگو کرده بود.