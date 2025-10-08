به گزارش کردپرس، صلاح‌الدین بهاءالدین، دبیرکل اتحاد اسلامی کردستان، اعلام کرد: «نه حکومت در اقلیم کردستان حکومت‌داری درستی دارد و نه اپوزیسیون به شکل مطلوب عمل کرده است.»

او گفت: «نیروهای ناراضی در کردستان دیدگاه واحدی ندارند و گاهی به جان همدیگر می‌افتند. وقتی هم تاب نیاوردیم حکومت را مقصر می‌دانیم.»

صلاح‌الدین بهاءالدین در سخنان خود در نشست "میری" افزود: «قدرتِ بر پایه ترس، حزب‌گرایی و حذف دیگران، نتیجه آن کوچک شدن دایره حکومت تا سطح منافع شخصی و خانوادگی است.»

او بیان کرد که اپوزیسیون هم متفرق است و نارضایتی‌ها دیدگاه متحدی ندارند؛ هرگاه انتقادی شود، حکومت آن را به توطئه نسبت می‌دهد. در چنین وضعیتی حتی اگر کسی از سر دلسوزی سخن بگوید و درون دایره قدرت هم باشد، حرفش جدی گرفته نمی‌شود.

او تأکید کرد که همه طرف‌ها باید دست یکدیگر را بگیرند و برای آشتی و همزیستی واقعی تلاش کنند. این جدایی‌ها و خودمحوری‌ها قابل دوام نیست. برخی فکر می‌کنند بدون دیگری می‌توانند بمانند، اما حقیقت این است که هیچ‌کس بدون دیگری دوام نخواهد آورد.

صلاح‌الدین بهاءالدین در پایان با اشاره به صبر سیاسی مردم و نیروهای مخالف گفت: «روزی دوستی به من گفت از روز قیامت می‌ترسم چون شاید صبر از ما شکایت کند؟ ما فعلاً با صبر کنار آمده‌ایم، اما گاهی این صبر هم از دست می‌رود.»