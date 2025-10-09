دیدار رئیس اقلیم کردستان و وزیر خارجه ترکیه با محوریت ثبات و امنیت منطقه

به گزارش کردپرس، نچیروان بارزانی، رئیس اقلیم کردستان عراق، روز پنجشنبه ۹ اکتبر وارد آنکارا شد و در نخستین دیدار خود با هاکان فیدان، وزیر امور خارجه ترکیه، درباره روابط دوجانبه و گسترش همکاریهای مشترک در حوزههای امنیتی و سیاسی گفتوگو کرد.
بارزانی در پیامی در شبکه اجتماعی «ایکس» اعلام کرد که در این دیدار، دو طرف «بر اهمیت تلاشهای مشترک منطقهای برای حل مسائل مورد توجه و تقویت ثبات و امنیت در سراسر منطقه» تأکید کردهاند.
بر پایه گزارشها، نچیروان بارزانی در ادامه این سفر قرار است با رجب طیب اردوغان، رئیسجمهور ترکیه، نیز دیدار کند. اردوغان روز گذشته در سخنرانی خود در برابر فراکسیون حزب متبوعش در پارلمان گفت: «ما موظفیم برادران کرد خود در آن سوی مرزها را نیز با پیوندهای ناگسستنی به دوستی اطمینان بخش جمهوری ترکیه متصل کنیم.»
همزمان با این موضعگیری، نچیروان بارزانی نیز در سخنرانی خود در انستیتوی "میری" در اربیل، روند تازه صلح در ترکیه را «فرصتی تاریخی» خواند و از حزب کارگران کردستان (پ.ک.ک) خواست از مداخله در امور روژاوا (کردستان سوریه) خودداری کند. او در این سخنرانی گفت: «پیامهای عبدالله اوجالان روشن است، اما پ.ک.ک برخلاف مسیر او عمل میکند.»
نظر شما