به گزارش کردپرس، دلشاد شهاب، عضو هیئت مذاکرهکننده حزب دمکرات کردستان در خصوص تشکیل کابینه جدید اقلیم کردستان، اعلام کرد که موضع رسمی حزب دمکرات این است که وزارت داخله به اتحادیه میهنی کردستان واگذار نخواهد شد و هیچ مذاکرهای در اینباره انجام نخواهد گرفت.
او گفت: «وزارت داخله یکی از گرههای اصلی در مسیر تشکیل کابینه جدید است، اما گفتوگوها همچنان ادامه دارد و در مرحله تبادل نظر هستیم. با این حال، موضع رسمی حزب دمکرات روشن است؛ وزارت داخله به اتحادیه میهنی داده نمیشود و هیچ گفتوگویی درباره آن انجام نخواهد شد.»
