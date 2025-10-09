۱۷ مهر ۱۴۰۴ - ۱۶:۲۹

عضو کمیته مرکزی حزب دمکرات کردستان:

وزارت داخله به اتحادیه میهنی کردستان واگذار نمی‌شود

سرویس عراق و اقلیم کردستان- عضو هیئت مذاکره‌کننده حزب دمکرات کردستان اعلام کرد که این حزب وزارت داخله را به اتحادیه میهنی واگذار نخواهد کرد و مذاکره‌ای در این زمینه انجام نمی‌دهد.

به گزارش کردپرس، دلشاد شهاب، عضو هیئت مذاکره‌کننده حزب دمکرات کردستان در خصوص تشکیل کابینه جدید اقلیم کردستان، اعلام کرد که موضع رسمی حزب دمکرات این است که وزارت داخله به اتحادیه میهنی کردستان واگذار نخواهد شد و هیچ مذاکره‌ای در این‌باره انجام نخواهد گرفت.

او گفت: «وزارت داخله یکی از گره‌های اصلی در مسیر تشکیل کابینه جدید است، اما گفت‌وگوها همچنان ادامه دارد و در مرحله تبادل نظر هستیم. با این حال، موضع رسمی حزب دمکرات روشن است؛ وزارت داخله به اتحادیه میهنی داده نمی‌شود و هیچ گفت‌وگویی درباره آن انجام نخواهد شد.»

