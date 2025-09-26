به گزارش کرد پرس، مایلز کاگینز، سخنگوی انجمن صنعت نفت اقلیم کردستان (اپیکور)، در گفت‌وگو با کردستان۲۴ گفت: «روز پنجشنبه ۲۵ سپتامبر روزی بسیار مهم و تاریخی است و توافق ازسرگیری صادرات نفت به دست آمد.»

کاگینز تأکید کرد که شرکت‌های نفتی آماده آغاز صادرات هستند و پیش‌بینی کرد صادرات نفت اقلیم کردستان ظرف دو تا سه روز آینده از سر گرفته شود.

او درباره جزئیات توافق گفت: «بر اساس این توافق، دولت اقلیم کردستان روزانه ۲۳۰ هزار بشکه نفت از طریق شرکت سومو صادر خواهد کرد و همچنین روزانه ۵۰ تا ۶۰ هزار بشکه برای نیاز داخلی در نظر گرفته شده است.»

سخنگوی اپیکور افزود: وزارت منابع طبیعی، وزارت نفت فدرال، شرکت‌های نفتی و سومو بر روند اجرای توافق نظارت می‌کنند و همه منتظرند که این توافق به درستی اجرا شود.

او در ادامه تلاش‌های مسرور بارزانی، نخست‌وزیر اقلیم کردستان، برای دستیابی به این توافق را ستود و گفت: «از تلاش‌های نخست‌وزیر سپاسگزاریم و از این دستاورد بزرگ خوشحالیم.»

کاگینز همچنین گفت که ایالات متحده برای تحقق این توافق نقش میانجی ایفا کرده و گاهی فشارهایی بر طرفین وارد کرده است. او تأکید کرد که ازسرگیری صادرات نفت اقلیم کردستان سودمند برای همه مردم اقلیم و عراق خواهد بود.

کاگینز درباره مدت‌زمان توافق، اعلام کرد: «این توافق موقت است و تا ۳۱ دسامبر امسال به مدت سه ماه اعتبار دارد، اما امیدواریم در آینده توافقی بلندمدت حاصل شود.»

او همچنین به موضوع استفاده از گاز طبیعی اقلیم کردستان اشاره کرد و گفت: «شرکت‌های عضو اپیکور برنامه‌های بسیار خوبی برای بهره‌برداری از گاز در آینده دارند که می‌تواند بر حل مشکل برق در عراق تأثیر بگذارد.»

در همان روز، وزارت نفت فدرال عراق در بیانیه‌ای اعلام کرد که همراه با وزارت منابع طبیعی اقلیم و شرکت‌های نفتی برای ازسرگیری صادرات نفت اقلیم از طریق بندر جیهان ترکیه توافق کرده‌اند. وزارت نفت توضیح داد که همه نفت اقلیم به شرکت سومو تحویل داده می‌شود و این شرکت از طریق بندر جیهان آن را به بازارهای جهانی صادر می‌کند، به جز بخشی که در داخل اقلیم برای مصرف داخلی باقی می‌ماند.

وزارت منابع طبیعی اقلیم نیز در بیانیه‌ای تأکید کرد که با وزارت نفت فدرال و شرکت‌های نفتی درباره صادرات نفت به توافق رسیده‌اند و افزود: «ظرف ۴۸ ساعت آینده صادرات نفت آغاز خواهد شد.»

وزارت خارجه آمریکا هم در بیانیه‌ای از این توافق استقبال کرد و تلاش‌های مسرور بارزانی را در این مسیر ستود.

در همین حال، مسرور بارزانی، نخست‌وزیر اقلیم کردستان، اعلام کرد: «توافق میان اقلیم کردستان، شرکت‌های تولیدکننده نفت، وزارت نفت فدرال عراق و شرکت سومو، دستاوردی بزرگ در نتیجه تلاش‌های مستمر همه طرف‌هاست.»

او تأکید کرد که با این توافق، میدان‌های نفتی اقلیم کردستان بار دیگر به بازار جهانی نفت متصل می‌شوند.