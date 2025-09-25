به گزارش کردپرس، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا در دیدار روز پنجشنبه با همتای ترکیه‌ای خود اعلام کرد که واشنگتن ممکن است به‌زودی تحریم‌های سال ۲۰۲۰ علیه آنکارا را لغو کند. این تحریم‌ها در پی خرید سامانه دفاع موشکی روسی S-400 توسط ترکیه وضع شده بود.

ترامپ همچنین گفت احتمال موفقیت ترکیه در خرید جنگنده‌های پیشرفته اف-۳۵ بالاست و مذاکرات درباره ۴۰ فروند اف-۱۶ نیز ادامه دارد. او تأکید کرد در صورت «یک نشست خوب» رفع تحریم‌ها می‌تواند «تقریباً بلافاصله» انجام شود.

در عین حال، ترامپ از اردوغان خواست واردات نفت از روسیه را متوقف کند تا منابع مالی جنگ مسکو علیه اوکراین کاهش یابد. این موضوع یکی از محورهای اصلی فشار آمریکا بر ترکیه عنوان شد.

دیدار دو رئیس‌جمهور در فضایی دوستانه برگزار شد و ترامپ اردوغان را «مردی سخت‌گیر» و «دوست» خود توصیف کرد.

از سوی دیگر، برخلاف دوران جو بایدن که روابط سردی میان دو طرف وجود داشت، اکنون واشنگتن و آنکارا در پرونده سوریه همسو شده و هر دو از دولت مرکزی دمشق حمایت می‌کنند.

مسائل اقتصادی و تجاری نیز بخش دیگری از مذاکرات را تشکیل داد؛ از جمله قراردادهای احتمالی در زمینه خرید هواپیماهای بوئینگ. اردوغان همچنین از آمادگی خود برای بازگشایی مدرسه دینی ارتدوکس‌ها در هیبلی‌آدا خبر داد؛ اقدامی که برای اتحادیه اروپا و یونان اهمیت ویژه دارد.

این سفر نخستین حضور اردوغان در واشنگتن پس از حدود شش سال است و آنکارا امیدوار است با اتکا به رابطه شخصی با ترامپ، روابط با آمریکا را وارد مسیر جدیدی کند