صادرات نفت اقلیم کردستان بار دیگر از سر گرفته شد/ آغاز رسمی انتقال از خط لوله جیهان

به گزارش کردپرس، صادرات نفت اقلیم کردستان صبح شنبه ۲۷ سپتامبر ۲۰۲۵ از سر گرفته شد. در ساعت ۷:۰۰، خط لوله نفت اقلیم کردستان رسماً بازگشایی شد و محموله‌های نفتی به سوی بازارهای جهانی روانه گردید.

وزارت نفت عراق در بیانیه‌ای رسمی اعلام کرد که صادرات نفت اقلیم کردستان از طریق خط لوله به بندر جیهان ترکیه آغاز شده است. در این بیانیه آمده است: «در مرحله نخست، روزانه ۱۹۰ هزار بشکه نفت اقلیم صادر خواهد شد.» به گفته این وزارتخانه، انتقال محموله‌ها از میادین نفتی اقلیم تا رسیدن به بندر جیهان ترکیه به ۲۴ تا ۴۸ ساعت زمان نیاز دارد.

همزمان، شرکت «دی‌ان‌اوی» نروژ روز جمعه اعلام کرده بود که از آغاز مجدد صادرات نفت اقلیم در روز شنبه مطلع شده است. این شرکت تأکید کرد که بخشی از محموله‌ها از میدان نفتی «تاوکه» تأمین می‌شود که ظرفیت تولید روزانه آن ۳۸ هزار بشکه است. همچنین شرکت «گلف کیستون» که در میدان نفتی «شیخان» فعالیت دارد، از شروع صادرات نفت این میدان خبر داد.

باسم محمد خضیر، معاون دبیرکل وزارت نفت عراق، در این زمینه گفت: «آغاز صادرات نتیجه توافق میان دولت فدرال، وزارت نفت عراق، وزارت منابع طبیعی اقلیم کردستان و شرکت‌های فعال در میادین اقلیم است. بر اساس این توافق، مدیریت صادرات مطابق با قوانین عراق به دولت فدرال بازمی‌گردد.»

از سوی دیگر، وزیر انرژی و منابع طبیعی ترکیه، آلپارسلان بایراکتار، اعلام کرد که در ساعت ۷:۰۷ بامداد امروز، صادرات نفت از طریق خط لوله عراق-ترکیه رسماً آغاز شده است.

با این اقدام، صادرات نفت اقلیم کردستان پس از حدود دو سال وقفه بار دیگر به جریان افتاد و به نظر می‌رسد گامی عملی در جهت حل اختلافات بغداد و اربیل بر سر مدیریت منابع نفتی برداشته شده است.