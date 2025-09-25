توقف صادرات نفت ۲۵ میلیارد دلار به عراق زیان زد

به گزارش کردپرس، فؤاد حسین، وزیر خارجه و معاون نخستوزیر عراق روز پنجشنبه ۲۵ سپتامبر ۲۰۲۵ در گفتوگو با بلومبرگ اعلام کرد عراق به دلیل توقف صادرات نفت از اقلیم کردستان بین ۲۲ تا ۲۵ میلیارد دلار زیان دیده است.
او پیشبینی کرد که «با احتمال زیاد» صادرات نفت در همین هفته از سر گرفته شود.
براساس برآوردهای قبلی، خسارتها تا ماه فوریه سال جاری به ۱۹ میلیارد دلار رسیده بود.
این اظهارات در شرایطی بیان میشود که اقلیم کردستان و اکثر شرکتهای نفتی توافقی برای آغاز مجدد صادرات انجام دادهاند، اما همچنان نیازمند موافقت رسمی بغداد هستند.
وزارت منابع طبیعی اقلیم کردستان در بیانیهای که روز گذشته منتشر شد اعلام کرد هنوز در انتظار پاسخ وزارت نفت فدرال است، در حالی که شرکت بازاریابی نفت عراق (سومو) خبر داده توافق در «مرحله نهایی» قرار دارد.
پیش از توقف صادرات در مارس ۲۰۲۳، اقلیم کردستان روزانه بیش از ۴۰۰ هزار بشکه نفت صادر میکرد. همچنین در ژوئیه، اقلیم کردستان با واگذاری نفت به سومو موافقت کرد تا این نفت در بازارهای جهانی فروخته شود.
بغداد همچنین از اربیل و نمایندگان شرکتهای بینالمللی نفتی خواسته برای نشست تازهای به منظور بررسی جزئیات آغاز صادرات و اطمینان از پرداخت مطالبات مالی شرکتها شرکت کنند.
شرکتهای «دیاناو» نروژ و «جنل انرژی» نیز بار دیگر تأکید کردهاند که نیازمند تضمین روشن برای دریافت مطالبات خود هستند.
روز چهارشنبه (۲۴ سپتامبر ۲۰۲۵) سخنگوی شرکت دیاناو گفت: « ترجیح میدهیم نفت را بهجای پول نقد دریافت کنیم، زیرا بهعنوان یکی از قدیمیترین و بزرگترین شرکتهای مستقل اکتشاف و تولید نفت و گاز در جهان، سیستم تجاری خاص خود را داریم و میتوانیم با بازاریابی سهم نفتی خود در تاوکی، درآمد بیشتری کسب کنیم.»
او درباره فروش داخلی یا صادرات نیز گفت: «هدف DNO این است که نفت را با بالاترین قیمت ممکن بفروشد، به هر خریداری که مایل و قادر به خرید باشد و بر اساس توافق در زمان دریافت نفت، پرداخت را انجام دهد.»
