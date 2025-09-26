بافل طالبانی: توافق با بغداد حاصل پایداری مردم است

به گزارش کردپرس، بافل جلال طالبانی، رئیس اتحادیه میهنی کردستان، در پیامی با گرمی از توافق میان دولت اقلیم کردستان و دولت فدرال عراق استقبال کرد و این موفقیت را به مردم اقلیم کردستان تبریک گفت. او تأکید کرد که این دستاورد نتیجه ایستادگی و مقاومت مردم است.

گفت‌وگو؛ تنها راه‌حل واقعی

طالبانی بار دیگر تأکید کرد که همواره باور کامل به گفت‌وگو و دیالوگ داشته‌ و آن را بهترین مکانیزم برای حل‌وفصل اختلافات می‌داند. او در پیام خود نوشت: «همیشه باور و تأکید ما این بوده که گفت‌وگو و مذاکره بهترین راه برای رسیدن به نتیجه مطلوب در راستای منافع شهروندانمان است.»

انتظارات از توافق؛ عدالت و حقوق مالی اقلیم

طالبانی ابراز امیدواری کرد که این توافق دریچه‌ای تازه برای خدمت به مردم کردستان باشد و به بی‌عدالتی در تقسیم درآمدهای عمومی کشور پایان دهد. او خواستار آن شد که دیگر حقوق و سهم مالی اقلیم کردستان نادیده گرفته نشود و مطابق با آنچه در قانون اساسی تثبیت شده، به طور کامل واگذار شود.

بغداد؛ مرجع استراتژیک برای حل مسائل

رئیس اتحادیه میهنی روشن ساخت که حل ریشه‌ای مشکلات از بغداد آغاز می‌شود و آنها با اهمیت ویژه به این ارتباط استراتژیک می‌نگرند. او گفت: «ما راهبرد حل مسائل را در بغداد می‌بینیم و از این مسیر می‌توانیم به مردم و اقلیم خود خدمت کنیم.»

در پایان پیام خود، طالبانی از همه کسانی که به هر نحوی در تحقق این توافق و پیشبرد روند آن یاری‌رسان و پشتیبان بوده‌اند، قدردانی کرد.