استقبال آمریکا از توافق صادرات نفت اقلیم کردستان

به گزارش کردپرس، مارکو روبیو، وزیر خارجه ایالات متحده، از توافق اخیر میان دولت عراق، اقلیم کردستان و شرکت‌های بین‌المللی نفتی برای بازگشایی خط لوله عراق-ترکیه استقبال کرد و آن را به سود هر دو کشور عراق و آمریکا دانست.

روبیو در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس (توئیتر سابق) نوشت: «ما از اعلام توافق میان دولت عراق، اقلیم کردستان و شرکت‌های بین‌المللی برای بازگشایی خط لوله عراق-ترکیه استقبال می‌کنیم. این توافق که با میانجی‌گری ایالات متحده حاصل شد، منافع ملموسی برای مردم آمریکا و عراق به همراه دارد و هم‌زمان بر حاکمیت عراق تأکید می‌کند.»

این توافق که این هفته توسط نخست‌وزیر عراق، و مقامات اقلیم کردستان اعلام شد، به بن‌بست دو ساله در صادرات نفت اقلیم پایان می‌دهد. بر اساس آن، نفت خام تولیدشده در اقلیم کردستان از طریق خط لوله عراق-ترکیه به بندر جیهان صادر خواهد شد. چارچوب سه‌جانبه این توافق شامل وزارت نفت عراق، وزارت منابع طبیعی اقلیم کردستان و شرکت‌های بین‌المللی فعال در این منطقه است.

کارشناسان می‌گویند بازگشایی این خط لوله به تثبیت وضعیت مالی اقلیم کمک کرده و زمینه پرداخت به‌موقع حقوق کارمندان و همچنین تقسیم درآمد میان بغداد و اربیل را فراهم می‌کند. این اقدام همچنین جایگاه عراق را در بازار جهانی انرژی تقویت خواهد کرد.

بیانیه روبیو نقش ایالات متحده در تسهیل مذاکرات را برجسته کرده و بر ادامه حمایت واشنگتن از حاکمیت و ثبات اقتصادی عراق تأکید دارد.

به گفته مقامات، نخستین محموله‌های نفتی بر اساس توافق جدید، روز شنبه ۲۷ سپتامبر ۲۰۲۵ ساعت ۶ صبح به وقت محلی، از اقلیم کردستان به بندر جیهان ارسال خواهد شد؛ رویدادی که از آن به‌عنوان نقطه عطفی تاریخی در همکاری بغداد و اربیل و تجارت انرژی منطقه یاد می‌شود