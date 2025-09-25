مسرور بارزانی: مانع بزرگ در مسیر تأمین منابع مالی مردم اقلیم برداشته شد

به گزارش کردپرس، مسرور بارزانی، نخستوزیر اقلیم کردستان، اعلام کرد: توافق امروز میان اقلیم کردستان و شرکتهای تولیدکننده نفت با وزارت نفت فدرال عراق و شرکت سومو، دستاوردی از ایستادگی و تلاش زیاد تیمها و هیأتهای همه طرفها بوده است. با این گام، میادین نفتی اقلیم کردستان بار دیگر به بازار جهانی نفت وصل شدند.
وی با قدردانی از همه طرفها و بهویژه صبوری مردم گفت: در این روز تاریخی، مانع بزرگی در برابر تأمین شایسته منابع مالی مردم اقلیم کردستان برداشته شد و با آغاز صادرات نفت اقلیم، بار دیگر بر اجرای کامل همه حقوق قانونی اقلیم کردستان تأکید میکنیم.
