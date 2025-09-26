به گزارش کردپرس، نزار الشطری اشاره کرد که درآمدهای نفتی حاصل از صادرات نفت اقلیم کردستان عراق به خزانه دولت فدرال می‌رود.

الشطری در کنفرانسی مطبوعاتی گفت که براساس توافق دولت فدرال با وزارت منابع طبیعی اقلیم کردستان و شرکت‌های عامل در میادین اقلیم کردستان، حدود ۵۰ هزار بشکه در روز نفت برای مصرف داخلی در اقلیم اختصاص می‌یابد.

وی افزود که این توافق در حالی است که اروپا، نیاز شدیدی به نفت به عنوان جایگزینی برای نفت روسیه و سایر منابع دارد.

الشطری بیان کرد که براساس این توافق، مقدار ۱۶ دلار بابت هر بشکه به شرکت بازاریابی نفت عراق تحویل داده می‌شود و مبلغ براساس قیمت جهانی در حساب عراق در بانک فدرال امریکا به نام بانک مرکزی عراق سپرده گذاشته می‌شود.

وی توضیح داد که این توافق موقت نخواهد بود بلکه منجر به تفاهمات بلندمدت خواهد شد و به مثابه پایان نهایی همه اختلافات طی مرحله گذشته و جدیت دولت عراق و دولت اقلیم کردستان و شرکت‌های عامل در عراق برای پایان اختلافات یا شک و شبهه در خصوص قاچاق یا تولید خارج از کنترل دولت خواهد بود.