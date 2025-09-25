السودانی: به توافقی تاریخی برای صادرات نفت اقلیم کردستان دست یافتیم

به گزارش کردپرس، محمد شیاع السودانی، نخست وزیر عراق در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس، از دستیابی به توافق برای صادرات نفت میادین اقلیم کردستان عراق خبر داد.

در این پیام آمده است: امروز به توافقی تاریخی دست یافتیم که بر اساس آن وزارت نفت دولت فدرال عراق نفت خام تولیدی از میادین اقلیم کردستان عراق را تحویل خواهد گرفت.

السودانی افزود: این وزارتخانه مقادیر دریافتی را از طریق خطوط لوله نفت عراق و ترکیه صادر می‌کند.

نخست وزیر عراق افزود این امر توزیع عادلانه منابع، تنوع بخشیدن به منابع صادرات و تشویق به سرمایه گذاری را تضمین می‌کند.

السودانی در پایان بیان داشت: ما ۱۸ سال برای این دستاور صبر کردیم.