پیش بینی پایان مشکل حقوق کارمندان اقلیم کردستان با از سرگیری صادرات نفت

به گزارش کردپرس، دیده‌بان اقتصادی «اکو عراق» روز شنبه ۲۷ سپتامبر ۲۰۲۵ در بیانیه‌ای اعلام کرد که ازسرگیری صادرات نفت اقلیم کردستان «گامی مهم» است که هم به نفع دولت فدرال، هم به سود اقلیم کردستان و هم شرکت‌های نفتی فعال در منطقه خواهد بود.

اکو عراق تأکید کرد که صدور نفت برای شرکت‌های فعال در اقلیم، درآمدی بیش از ۳.۳۶ میلیون دلار در روز معادل ۱۰۰.۸ میلیون دلار در ماه برای خزانه دولت عراق به همراه خواهد داشت. همچنین این درآمد می‌تواند به حل مشکل پرداخت معوقات حقوق کارمندان و کارگران در اقلیم کمک کند که سال‌ها با تأخیر در دریافت حقوق روبه‌رو بوده‌اند.

در این گزارش آمده است که شرکت‌هایی همچون «گلف کیستون پترولیوم» و «گنل انرژی» پس از اعلام توافق صادرات نفت، ارزش سهامشان در بازار افزایش یافته است. بر اساس آمار، تولید روزانه نفت اقلیم به حدود ۲۹۰ هزار بشکه رسیده است که از این میزان، ۱۹۰ هزار بشکه از طریق شرکت سومو صادر می‌شود، ۵۰ هزار بشکه برای مصرف داخلی اختصاص می‌یابد و ۵۰.۱ هزار بشکه سهم شرکت‌های نفتی است.

صادرات نفت خام اقلیم کردستان که بیش از دو سال و نیم متوقف بود، ساعت ۶:۵۰ صبح امروز از میدان نفتی «پیشابور» به بندر جیهان ترکیه از سر گرفته شد.

این اقدام نتیجه چندین نشست میان وزارت منابع طبیعی اقلیم کردستان، وزارت نفت فدرال و شرکت‌های بین‌المللی بود که در نهایت به امضای توافقی سه‌جانبه برای بازاریابی نفت اقلیم از طریق سومو انجامید.