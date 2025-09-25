به گزارش کردپرس، خالد شوانی، وزیر دادگستری عراق، اعلام کرد که توافق کلی درباره پرونده‌های نفت میان اربیل و بغداد حاصل شده است.

او همچنین تاکید کرد که شورای وزیران عراق تصمیم به پرداخت حقوق ماه ژوئیه گرفته است، در حالی‌که اقلیم کردستان موظف است ۱۲۰ میلیارد دینار از درآمدهای غیرنفتی را به دولت فدرال ارسال کند.

وزیر دادگستری با اشاره به اینکه در خصوص تمامی پرونده‌های نفت توافق میان اربیل و بغداد به‌دست آمده است، افزود که توافق سه‌جانبه‌ای میان دولت اقلیم کردستان، دولت فدرال و شرکت‌های نفتی برای از سرگیری صادرات نفت اقلیم صورت گرفته و در مورد درآمدهای نفتی نیز با شورای دولت به توافق رسیده‌اند.

او به نقش وزیران کُرد در این روند اشاره کرد و گفت: «وزیران کُرد همراه با هیئت اقلیم کردستان بر سر موضوعات مالی پافشاری کردند و نقش کلیدی برای ضرورت پرداخت حقوق کارمندان ایفا کردند.»

وی توضیح داد که در نشست اخیر، تصمیم بر پرداخت حقوق ماه ژوئیه گرفته شد «چون پیشرفت‌هایی در زمینه پرونده نفتی حاصل شده است.»

آقای شوانی درباره درآمدهای غیرنفتی اقلیم کردستان نیز شفاف‌سازی کرد: «در خصوص مواد قانونی مربوط به درآمدهای غیرنفتی اقلیم کردستان تفاوت در تفسیر وجود داشت، به همین دلیل مقرر شد همچون ماه‌های گذشته، دولت اقلیم کردستان موظف باشد ۱۲۰ میلیارد دینار به دولت فدرال بفرستد و در مقابل دولت فدرال حقوق ماه ژوئیه را پرداخت کند.»