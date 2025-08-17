۲۷۷ میلیون تماس و ۱۸ ترابایت اینترنت در اربعین کربلا ثبت شد

به گزارش کردپرس، نوفل ابورغیف، رئیس کمیته رسانه و ارتباطات عراق، آمار رسمی ارتباطات در ایام زیارت اربعین امام حسین (ع) در کربلا را منتشر کرد.

بر اساس این گزارش، مجموع تماس‌های تلفنی انجام‌شده در طول ایام زیارت به بیش از ۲۷۷ میلیون تماس رسیده است که از این میان، ۲۷۲ میلیون تماس داخلی و ۴.۴ میلیون تماس بین‌المللی ثبت شده است.

همچنین شرکت‌های مخابراتی عراق اعلام کرده‌اند در همین مدت بیش از ۴۷ میلیون پیامک میان زائران و شهروندان رد و بدل شده است؛ که ۳۸.۵ میلیون پیامک داخلی و ۸.۶ میلیون پیامک بین‌المللی بوده است.

در بخش مصرف اینترنت، زائران در روزهای اربعین در مجموع نزدیک به ۱۸ ترابایت داده استفاده کرده‌اند. بیشترین حجم مصرف اینترنت مربوط به شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌ها بوده است: