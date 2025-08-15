قائم مقام وزیر کشور: در طرح جامع شهری مهران تردد اربعین هم لحاظ شود

به گزارش خبرگزاری کردپرس، علی‌اکبر پورجمشیدیان به طرح جامع مهران اشاره کرد و گفت: در تدوین طرح جامع، نباید مهران را شهری ۲۰ هزار نفری در نظر گرفت بلکه باید تردد ۸ میلیونی سالانه، اسکان و وجوه گردشگری آن‌ها نیز در نظر گرفت.

رییس ستاد مرکزی اربعین، مهران را تابلوی تمام نمایی از ایران اسلامی دانست و به حضور و تردد زائران و گردشگران خارجی در این شهر اشاره کرد و گفت: در طراحی‌ها باید این مقوله مدنظر قرار بگیرد که مهران پیشانی و نماد ایران است.

پورجمشیدیان توجه به مسائل اقتصادی و پیش بینی اشتغال و درآمدزایی برای مردم مهران را نیز در طرح جامع مهم دانست و گفت: همه ما به مهران تعصب داریم چرا که برای آن جنگیده و خون داده‌ایم.

وی تأکید کرد: باید برای مواکب مستقر در مرز مهران آمایش داشته باشیم و در ستاد مرکزی اربعین آمادگی داریم که برای مواکب نقاط خاصی انتخاب و معرفی کنیم که در خدمت‌رسانی بهتر به زائران اثرگذارتر باشد.

رییس ستاد مرکزی اربعین اظهار داشت که تلاش خواهد کرد از طریق اعتبارات ستاد مرکزی اربعین و هم در وزارت کشور و همچنین با رایزنی با شهرداری تهران اتفاقات خوبی در حوزه سیما و منظر شهری در مهران رقم بخورد.