تصادف مرگبار زائران در محور مهران دهلران ۴ کشته بر جا گذاشت

به گزارش خبرگزاری کردپرس، به نقل از روابط عمومی اورژانس پیش‌بیمارستانی استان ایلام، حوالی ساعت ۱۲:۱۰ ظهر امروز و در پی برخورد شدید دو دستگاه پژو ۴۰۵ و پراید در مسیر مهران به دهلران، در حوالی روستای زعفرانیه چهار نفر جان خود را از دست دادند و چهار نفر دیگر نیز دچار مصدومیت شدند.

مدیر روابط عمومی اورژانس ایلام در تشریح جزئیات این حادثه اظهار داشت: سرنشینان این خودروها زائر بوده و در این سانحه دلخراش، یک کودک ۲ ساله و مادرش فوت شدند.

محسن ویسی افزود: بلافاصله پس از دریافت گزارش حادثه، ۵ آمبولانس سبک به محل اعزام شده و اقدامات درمانی برای مصدومین آغاز شد. گفتنی است وضعیت چهار مصدوم حادثه وخیم گزارش شده است.