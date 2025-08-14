۲۳ مرداد ۱۴۰۴ - ۱۳:۵۹

تصادف مرگبار زائران در محور مهران دهلران ۴ کشته بر جا گذاشت

تصادف مرگبار زائران در محور مهران دهلران ۴ کشته بر جا گذاشت

سرویس ایلام - ظهر امروز در تصادف مرگبار خودرو زائران اربعین در محور مهران دهلران ۴ نفر از جمله یک کودک ۲ ساله جان خود را از دست داد.

به گزارش خبرگزاری کردپرس، به نقل از روابط عمومی اورژانس پیش‌بیمارستانی استان ایلام، حوالی ساعت ۱۲:۱۰ ظهر امروز و در پی برخورد شدید دو دستگاه پژو ۴۰۵ و پراید در مسیر مهران به دهلران، در حوالی روستای زعفرانیه چهار نفر جان خود را از دست دادند و چهار نفر دیگر نیز دچار مصدومیت شدند.

مدیر روابط عمومی اورژانس ایلام در تشریح جزئیات این حادثه اظهار داشت: سرنشینان این خودروها زائر بوده و در این سانحه دلخراش، یک کودک ۲ ساله و مادرش فوت شدند. 

محسن ویسی افزود: بلافاصله پس از دریافت گزارش حادثه، ۵ آمبولانس سبک به محل اعزام شده و اقدامات درمانی برای مصدومین آغاز شد. گفتنی است وضعیت چهار مصدوم حادثه وخیم گزارش شده است.

کد خبر 2787605

برچسب‌ها

اخبار مرتبط

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha