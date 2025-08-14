به گزارش خبرگزاری کردپرس، فاطمه مهاجرانی با قدردانی از تلاش‌ همه دستگاه‌ها، موکب‌داران و مردم استان ایلام، اظهار کرد: خدمت به زائران امام حسین (ع) توفیق بزرگی است که خداوند نصیب انسان می‌کند و باید آن را سرمایه معنوی بی‌بدیلی دانست.

وی با اشاره به سخنان مورخان درباره جایگاه امام حسین (ع) افزود: یکی از مورخان غربی گفته اگر مسیحیت شخصیتی همچون امام حسین داشت، او را به جهان معرفی می‌کرد و همه مسیحی می‌شدند و امروز این افتخار نصیب ما مسلمانان شده و خدمت به ساحت ایشان اجر ویژه‌ای دارد.

مهاجرانی با بیان این‌که مدیریت تردد زائران اربعین کار ساده‌ای نیست، گفت: امسال حدود ۶ هزار دستگاه اتوبوس و هزاران دستگاه خودرو بزرگ و کوچک در جابه‌جایی زائران فعال بودند که این سطح از عملیات باید به گوش جهانیان برسد تا عظمت توانمندی ایران بهتر شناخته شود.

سخنگوی دولت از استاندار ایلام به دلیل مدیریت منسجم و اقدامات عملی در حوزه اربعین قدردانی کرد و افزود: مرز مهران سالانه هشت میلیون تردد زائر را شاهد است که این عدد چندین برابر جمعیت کل استان است و ضرورت سرمایه‌گذاری جدی در زیرساخت‌ها را نشان می‌دهد.

مهاجرانی گفت: مرزنشینان ایلام در دوران دفاع مقدس با غیرت و ایستادگی مثال‌زدنی، امنیت کشور را حفظ کردند و امروز نیز در اربعین همان روحیه را نشان می‌دهند.

وی با تجلیل از رانندگان حمل‌ونقل جاده‌ای که در ایام جنگ ۱۲ روزه اخیر نیز در بحران‌ها به میدان آمدند، افزود: در موضوع اربعین، امنیت کامل با تلاش نیروهای مرزبانی، سپاه، یگان‌های امنیتی و انتظامی حاصل شده و این نظم و امنیت جای قدردانی دارد.

سخنگوی دولت اقتصاد مرز را «ضامن امنیت پایدار» دانست و تاکید کرد: اگر ساکنان مرزی را مرزبانان واقعی کشور می‌دانیم، باید اقتصاد آن‌ها را تقویت کنیم و ایجاد بازارچه صنایع دستی و بهره‌برداری از گردشگری مذهبی اربعین، از مسیرهای مهم رونق اقتصادی است.

مهاجرانی توسعه انرژی خورشیدی در استان را نیز ضروری خواند و با اشاره به ناترازی انرژی در کشور گفت: ایلام ظرفیت بالایی در این حوزه دارد و باید با سرمایه‌گذاری، سهم خود را در تولید انرژی پاک افزایش دهد.

وی محیط زیست را یکی از محورهای مهم خدمات اربعین دانست و افزود: مدیریت پسماند، کاهش استفاده از پلاستیک و آموزش رفتار مسئولانه به زائران باید به برنامه اربعین افزوده شود تا چهره‌ای پاک از این حرکت عظیم ثبت شود.

سخنگوی دولت از پیگیری‌های ویژه وزارت راه برای تکمیل پروژه راه‌آهن ایلام و اتصال آن به مهران خبر داد و گفت: این امر می‌تواند جابه‌جایی زائران و رونق اقتصادی منطقه را به شکل پایدار متحول کند.

وی با اشاره به لزوم طراحی برنامه «گردشگری پایدار مذهبی» برای اربعین، یادآور شد: عبور سالانه میلیون‌ها زائر از مرز مهران باید نه فقط به نفع ایلام، بلکه در خدمت اقتصاد ملی و منطقه‌ای باشد.

سخنگوی دولت بیان کرد: همچنین توسعه مرز جدید و استقرار منطقه آزاد تجاری در دستور کار دولت است و با تحقق آن‌ها، مهران به یکی از مهم‌ترین کانون‌های اقتصادی و زیارتی کشور تبدیل خواهد شد.