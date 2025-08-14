کردستان، جلوه گاه وحدت شیعه و سنی در اربعین حسینی

به گزارش کرد پرس، از نخستین ساعات صبح، مسیر میدان لشکر تا مهدیه سنندج مملو از جمعیتی شد که با گام‌هایی استوار و دل‌هایی مملو از ارادت به امام حسین علیه‌السلام حرکت می‌کردند. پرچم‌های سیاه و سبز، شعارهای «یا حسین» و «یا ابوالفضل» و حضور زنان، مردان و کودکان، فضای معنوی و باشکوهی را رقم زده بود.

در این حرکت مردمی، نه تنها یاد و حال و هوای پیاده‌روی اربعین در کربلا زنده شد، بلکه همبستگی مردم کردستان، فراتر از مرزهای مذهبی و قومی، جلوه‌ای تازه یافت. اهل سنت و اهل تشیع، دوشادوش یکدیگر، در دفاع از مظلومان و محکومیت جنایات رژیم صهیونیستی شعار سر دادند.

در طول مسیر، موکب‌های فرهنگی و مذهبی، ایستگاه‌های صلواتی، غرفه‌های سلامت و پذیرایی به گرمای این مراسم افزودند. برخی زائران با پای برهنه یا در دست داشتن تربت کربلا حرکت می‌کردند و خانواده‌ها کودکان خود را با لباس‌های مزین به نام حسین علیه‌السلام و عباس علیه‌السلام همراه کرده بودند تا عشق به اهل بیت را از کودکی در جان آن‌ها بنشانند.

امروز سنندج با این حضور پرشور، بار دیگر پیام همیشگی خود را تکرار کرد: در راه حسین علیه‌السلام، همه یکدل و همصدا هستند.