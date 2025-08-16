به گزارش خبرگزاری کردپرس، علیاکبر پورجمشیدیان اظهار داشت: از سال گذشته تاکنون چیزی به ناوگان حمل و نقل عمومی کشور اضافه نشده اما با تکیه بر تجربههای به دست آمده و تبدیل آن به تصمیمات مدیریتی خوب، اربعین امسال با آرامش و بدون هیچگونه کمبودی از نظر ناوگان حمل و نقل عمومی در حال انتقال زائران است.
وی با قدردانی از مسئولین استان ایلام که بار سنگین تردد میلیونی سالانه را بر دوش میکشند، مدیریت کمیته حمل و نقل را در اربعین امسال قابل قبول دانست و گفت: این موفقیت اتفاقی نیست و باعث رضایت و رفاه زائران شده است.
قائم مقام وزیر کشور و رئیس ستاد مرکزی اربعین عنوان کرد: امسال چیز زیادی از نظر تجهیزات و امکانات اضافه نشده اما با تلاش و مجاهدت، اربعینی بدون مشکل تاکنون برگزار شده است.
سردار پور جمشیدیان افزود: تمام تلاش خود را در وزارت کشور خواهیم کرد که در روند واردات اتوبوس تسهیل شود.
تاجالدین صالحیان معاون سیاسی امنیتی استاندار ایلام نیز در این جلسه اظهار داشت: حجم عظیم حمل و نقل و انتقال زائران، جز با کار برنامهریزی شده، شبانهروزی و حضور میدانی مدیران و کارکنان میسر نمیشد و رضایت زائران کربلا، خستگی را از تن همه ما خارج میکند.
نظر شما