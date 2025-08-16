به گزارش کردپرس، رضا رحمانی استاندار آذربایجان غربی در این باره گفت: در مرز تمرچین آذربایجان‌غربی، آمار تردد به ۱۳۲ هزار و ۵۹۳ نفر رسیده که نسبت به سال گذشته ۲۷ درصد افزایش داشته و بیش از ۳۱ هزار زائر خارجی از کشورهای گرجستان، ترکیه و آذربایجان از طریق این مرز به عراق رفته‌اند.

کرمی استاندار ایلام نیز بیان کرد: از ابتدای ماه صفر تاکنون، مرزهای شش‌گانه کشور میزبان میلیون‌ها زائر اربعین بوده‌اند. در استان ایلام در مرز مهران، بیش از ۲ میلیون و ۹۰۰ هزار نفر تردد کرده‌اند و پایانه شهید رئیسی (برکت) برای استقرار بیش از سه هزار اتوبوس و مسافرگیری روزانه بیش از ۹۰ هزار نفر ساماندهی شده است.

حبیبی استاندار کرمانشاه گفت: کرمانشاه امسال به حدود ۶۰ درصد زائران کشور در محورهای ارتباطی و مرز خسروی خدمت‌رسانی کرده که نتیجه هماهنگی مدیریتی، توسعه زیرساخت‌ها و تعامل با طرف عراقی بوده است.

لهونی استاندار کردستان نیز اظهار کرد: در مرز باشماق کردستان، از ابتدای ماه صفر تا روز گذشته ۸۶ هزار و ۷۵۵ زائر ایرانی و اتباع خارجی تردد داشته‌اند و ۷۲ موکب تا بازگشت کامل زائران خدمات ارائه می‌کنند.

موالی‌زاده استاندار خوزستان هم گفت: در خوزستان، بیش از ۸۵ درصد زائرانی که از پایانه‌های شلمچه و چذابه اعزام شده بودند، به کشور بازگشته‌اند و تمام موکب‌های مسیرهای بازگشت تا پایان ماه صفر فعال خواهند بود.