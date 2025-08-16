پالایشگاه ۳۱۰۰ NGL دهلران با دستور رئیس جمهور افتتاح شد

به گزارش کردپرس، مراسم بهره‌برداری رسمی از پروژه پتروپالایش NGL۳۱۰۰ دهلران، روز شنبه ۲۵ مرداد با حضور وبیناری وزیر نفت و جمعی از مدیران ارشد صنعت نفت کشور و همچنین مسئولان ارشد استان ایلام در محل سایت عملیاتی این طرح، با فرمان افتتاح رئیس‌ جمهور از طریق ارتباط زنده تصویری برگزار شد.

این پروژه در زمینی به گستره ۱۰۰ هکتار در جنوب استان ایلام اجرا شده و مأموریت اصلی آن جمع‌آوری گازهای همراه نفت میادین دهلران، دانان، آذر، چشمه خوش و پایدار غرب است.

هدف‌گذاری اصلی طرح، جلوگیری از سوزاندن گاز در مشعل‌ها، تأمین خوراک پتروشیمی دهلران، ارتقای بهره‌وری، کاهش آلایندگی و ایجاد ارزش افزوده در چرخه تولید گاز است.

پروژه NGL۳۱۰۰ شامل احداث کارخانه گاز و گاز مایع، احداث ۹ خط لوله انتقال خوراک و محصول، هفت ایستگاه شیرآلات بین‌راهی، یک پست اصلی و خط انتقال برق از نیروگاه به سایت عملیاتی است.

محصول نهایی این واحد صنعتی، از جمله ترکیب باارزش +C۲ به عنوان خوراک اصلی واحدهای اولفین پتروشیمی دهلران استفاده خواهد شد؛ خوراکی که در تکمیل زنجیره ارزش محصولات پتروشیمی و افزایش بازده اقتصادی نقش مهمی دارد.

عملیات اجرایی این طرح بزرگ ملی عصر روز شنبه ششم شهریور سال ۱۳۹۵، همزمان با پنجمین روز از هفته دولت و با حضور استاندار وقت ایلام، مسئولان صندوق بازنشستگی نفت، فرماندار و امام جمعه دهلران آغاز شد.

رئیس جمهور در این آیین، بر استفاده از کارشناسان و نیروهای متخصص بومی در اجرای پروژه ها در استان های مختلف کشور تاکید کرد و گفت: اولویت باید با کارشناسان و کارکنان بومی منطقه باشد، مدیر پروازی به درد نمی خورد، از استفاده مدیران پروازی دست برداریم.

مسعود پزشکیان افزود: قبل از هر چیز از استاندار محترم ایلام، مردم عزیز، نماینده رهبر انقلاب در این استان و همچنین نیروهای نظامی و امنیتی در جریان اربعین حسینی و میهمان‌نوازی از مردم عزیز ایران تشکر می‌کنم. همچنین از وزیر نفت و مدیرانی که این اقدام بزرگ را انجام دادم قدردانی می‌کنم.

رئیس‌جمهور اظهار کرد: ضمن تشکر از مهندس حاتمی و عزیزان در صندوق بازنشستگی کشوری، انتظار داریم که نگاه رهبر انقلاب در اجرای سریع پروژه‌ه ها را مد نظر قرار دهند، اعلام سال ۱۴۰۷ برای پایان این پروژه بسیار دیر است. باید گروه ویژه ای تعیین کنید و به سرعت کارها را به پیش ببرید. ما نیز در دولت هر کمکی لازم باشد انجام خواهیم داد.

پزشکیان با اشاره به گزارش ارائه شده از سوی وزیر نفت درمورد جمع آوری سالانه معادل ۷۰۰ میلیون دلار گاز مشعل با افتتاح این طرح و درآمدزایی حاصل از آن، گفت: معنایش این است که سالانه این مقدار گاز می سوخت و با جمع آوری و جلوگیری از هدررفت آن در واقع دو برابر درآمدزایی می شود.

وی بیان کرد: حال اگر صنایع پایین دستی را هم درنظر بگیریم، اشتغال و درآمدزایی قابل توجهی را به همراه دارد و لذا از مهندسان و مدیران درخواست دارم که با تمام توان کار را پیگیری کنند تا زودتر جلوی این ضرر و زیان‌ مالی و مشکل محیط زیستی را بگیریم.

وزیر نفت نیز در این مراسم اظهار کرد: ان‌جی‌ال ۳۱۰۰ در گام نخست با ظرفیت روزانه ۸۰ میلیون فوت‌مکعب وارد مدار شد و تا پایان مهرماه ۴۵ میلیون فوت‌مکعب دیگر به آن افزوده خواهد شد.

محسن پاک‌نژاد افزود: همچنین پیش‌بینی می‌شود تا پایان سال جاری، ۴۰ میلیون فوت‌مکعب دیگر به ظرفیت عملیاتی اضافه شود تا این مجتمع به توان کامل ۲۴۰ میلیون فوت‌مکعب در روز دست یابد.

وی افزود: گازهای همراه حوزه دزفول شمالی در جنوب استان ایلام پس از جمع‌آوری در دو ایستگاه تقویت فشار، به وسیله بیش از ۳۵۰ کیلومتر خطوط لوله به مجتمع منتقل می‌شوند.

وزیر نفت بیان کرد: در این مجتمع، گازها پس از نم‌زدایی، شیرین‌سازی و تفکیک، به محصولاتی همچون گاز سوخت نیروگاهی، +C۲، ال‌پی‌جی، گوگرد و میعانات گازی تبدیل می‌شوند.

پاک‌نژاد با اشاره به احداث نیروگاه ۱۰۰ مگاواتی در این پروژه گفت: ۳۰ مگاوات برق تولیدی این نیروگاه به شبکه سراسری تزریق و ۷۰ مگاوات دیگر برای مصارف داخلی مجتمع استفاده می‌شود که علاوه بر تأمین برق پایدار، بخشی از ناترازی انرژی نیز جبران می‌شود.

وزیر نفت میزان سرمایه‌گذاری این طرح را ۱.۶ میلیارد دلار اعلام کرد و گفت: با اجرای این پروژه و خاموشی هشت مشعل اصلی گاز همراه، سالانه ۷۰۰ میلیون دلار صرفه‌جویی یا درآمدزایی ارزی به‌دست می‌آید و سرمایه‌گذاری انجام‌شده ظرف دو سال بازخواهد گشت.

وی تأکید کرد: حدود ۸۵ درصد تجهیزات و کالاهای موردنیاز و تمامی خدمات اجرایی این پروژه توسط سازندگان و پیمانکاران داخلی تأمین شده است و این رویکرد، ایجاد بیش از چهار هزار و ۵۰۰ شغل مستقیم در دوران ساخت و ۱۵۰ شغل مستقیم و سه هزار شغل غیرمستقیم در دوران بهره‌برداری را به دنبال داشته است.

پاک‌نژاد گفت: از آغاز دولت چهاردهم تاکنون، با اجرای طرح‌هایی چون جمع‌آوری گازهای مشعل میدان رگ سفید ۱، جمع‌آوری گازهای مازاد گچساران و کاهش شعله‌سوزی در ۱۲ پالایشگاه مجتمع گاز پارس جنوبی، ظرفیت جمع‌آوری گازهای همراه روزانه ۲۸۰ میلیون فوت‌مکعب افزایش یافته است. با تکمیل ان‌جی‌ال ۳۱۰۰ و سایر پروژه‌های در دست اجرا، این ظرفیت تا پایان سال جاری از ۶۰۰ میلیون فوت‌مکعب در روز فراتر خواهد رفت.

وزیر نفت یادآور شد: پروژه ان‌جی‌ال ۳۱۰۰ به عنوان یکی از بزرگ‌ترین طرح‌های نفت و گاز کشور، نماد اتکای به توان داخلی، حفظ محیط‌زیست و بهره‌برداری بهینه از منابع ملی است.

استان ایلام با در اختیار داشتن بیش از ۶ درصد ذخایر نفت و ۱۱ درصد ذخایر گاز کشور، از قطب‌های مهم انرژی ایران به شمار می‌رود.

اکنون روزانه بیش از ۲۰۰ هزار بشکه نفت و حدود ۶ میلیون مترمکعب گاز در این استان تولید می‌شود و با بهره‌برداری کامل از طرح NGL۳۱۰۰، ظرفیت تولید گاز به ۱۰ میلیون مترمکعب در روز افزایش خواهد یافت.

این پروژه افزون بر کاهش آلودگی هوا و حفاظت از محیط‌ زیست، زمینه توسعه اقتصادی منطقه و رونق صنایع پایین‌دستی را فراهم می‌کند؛ گامی که کارشناسان آن را نمونه‌ای موفق از پیوند توسعه صنعتی و حفاظت محیط‌زیست در کشور می‌دانند.

بهره‌برداری از طرح ملی NGL۳۱۰۰ دهلران، نماد عزم ملی برای استفاده بهینه از منابع، کاهش اتلاف انرژی، صیانت از محیط‌ زیست و حرکت به‌ سوی اقتصاد پایدار است.

این طرح که از دل توان مهندسی و مدیریت ایرانی برآمده، در کنار تأمین خوراک صنایع پایین‌دستی و ایجاد ارزش افزوده، به تثبیت جایگاه استان ایلام به‌ عنوان یکی از قطب‌های انرژی کشور کمک می‌کند.

