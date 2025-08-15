احتمال پرداخت حقوق کارمندان اقلیم کردستان پس از نشست آینده هیأت وزیران عراق

به گزارش کردپرس، در پی تداوم بحران مالی میان اقلیم کردستان و بغداد، تصمیم گرفته شد که هفته آینده صادرات نفت اقلیم از سر گرفته شود و هیأت اقلیم نیز بار دیگر برای گفت‌وگو درباره حقوق کارمندان به بغداد برود.

به گزارش رسانه‌ جنبش تغییر، وزارت منابع طبیعی اقلیم و وزارت نفت عراق توافق کردند که پس از بیش از دو سال توقف، صادرات نفت از هفته آینده آغاز شود.

در خصوص تولید نفت، بر اساس اطلاعات موجود، سطح تولید اکنون به حدود ۲۰۰ هزار بشکه رسیده و پیش‌بینی می‌شود تا زمان آغاز صادرات، این رقم به ۲۲۰ هزار بشکه برسد که از این میزان، ۱۷۰ هزار بشکه صادر و مابقی در داخل اقلیم مصرف خواهد شد.

طبق همین گزارش، وزارت دارایی اقلیم آماده است تا هفته آینده مبلغ ۱۲۰ میلیارد دینار را به دولت فدرال تحویل دهد. همچنین قرار است روز یکشنبه آینده نشست هیأت وزیران عراق برگزار شود و در آن، تصمیم‌گیری برای پرداخت حقوق کارمندان اقلیم انجام گیرد، مشروط بر اینکه مشکل جدیدی در روابط اربیل و بغداد پیش نیاید.

همزمان با آغاز صادرات نفت، هیأت اقلیم هفته آینده بار دیگر برای مذاکرات درباره حقوق ماه‌های آتی به بغداد سفر خواهد کرد.