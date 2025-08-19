۲۸ مرداد ۱۴۰۴ - ۲۰:۵۰

جنبش موضع میهنی:

تظاهرات معلمان معترض اقلیم کردستان مورد حمایت ما خواهد بود و در آن مشارکت خواهیم کرد

سرویس عراق و اقلیم کردستان- جنبش موضع میهنی اعلام کرد از تجمع اعتراضی معلمان ناراضی حمایت خواهد کرد و از همه مردم خواست در آن مشارکت کنند.

به گزارش کردپرس، جنبش موضع میهنی در بیانیه ای اعلام کرد از تجمع اعتراضی معلمان ناراضی در روز چهارشنبه ۲۰۲۵/۸/۲۰ حمایت و در آن مشارکت خواهد داشت و از همه مردم خواسته است که به این تجمع بپیوندند.

جنبش موضع میهنی ضمن اعلام پشتیبانی، تأکید کرده است که از تمام توان خود برای حمایت از مطالبات آنان استفاده خواهد کرد.

در این بیانیه آمده است: این تجمع با هدف احقاق حقوق معلمان و کارکنان اقلیم کُردستان برگزار می‌شود. همچنین تأکید شده است که توافقات مربوط به موضوع نفت و درآمد های غیر نفتی، باید اجرا شود تا حقوق و دستمزد کارکنان پرداخت شود و مردم کُردستان قربانی سوءمدیریت برخی مقامات و شرکت‌ها نشوند.

