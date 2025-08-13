اتحاد اسلامی کردستان: شاسوار عبدالواحد باید فوراً آزاد شود

به گزارش کردپرس، صلاح‌الدین بابکر، سخنگوی اتحاد اسلامی کردستان، با ابراز نگرانی از بازداشت شاسوار عبدالواحد، رئیس جنبش نسل نو، گفت:

«در شرایطی که مردم و کارمندان اقلیم کردستان چشم‌انتظار حل مشکلات میان اربیل و بغداد هستند، خبر بازداشت آقای شاسوار عبدالواحد توسط پلیس سلیمانیه را شنیدیم. ما در اتحاد اسلامی کردستان نگران این رویداد هستیم و از دستگاه قضایی می‌خواهیم بدون هیچ‌گونه برخورد سیاسی با این پرونده، هرچه سریع‌تر او را آزاد کند.»