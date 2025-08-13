۲۲ مرداد ۱۴۰۴ - ۲۳:۲۹

اتحاد اسلامی کردستان: شاسوار عبدالواحد باید فوراً آزاد شود

سرویس عراق و اقلیم کردستان- سخنگوی اتحاد اسلامی کردستان با ابراز نگرانی از بازداشت شاسوار عبدالواحد، خواستار آزادی فوری او شد.

به گزارش کردپرس، صلاح‌الدین بابکر، سخنگوی اتحاد اسلامی کردستان، با ابراز نگرانی از بازداشت شاسوار عبدالواحد، رئیس جنبش نسل نو، گفت:
«در شرایطی که مردم و کارمندان اقلیم کردستان چشم‌انتظار حل مشکلات میان اربیل و بغداد هستند، خبر بازداشت آقای شاسوار عبدالواحد توسط پلیس سلیمانیه را شنیدیم. ما در اتحاد اسلامی کردستان نگران این رویداد هستیم و از دستگاه قضایی می‌خواهیم بدون هیچ‌گونه برخورد سیاسی با این پرونده، هرچه سریع‌تر او را آزاد کند.»

