به گزارش کردپرس، رئیس جماعت عدالت و دبیرکل اتحاد اسلامی کردستان در دیداری اعلام کردند که وخامت وضعیت اقتصادی شهروندان و تأخیر مداوم در پرداخت حقوق، همراه با پایبند نبودن اربیل و بغداد به توافقات میانشان، از مهمترین دلایل فشار بر کارمندان و حقوقبگیران اقلیم کردستان است که آنان را به «قربانی» تبدیل کرده است.
بر اساس بیانیه جماعت عدالت، علی باپیر، رئیس جماعت عدالت، از هیئتی بلندپایه از اتحاد اسلامی کردستان به ریاست صلاحالدین محمد بهاءالدین، دبیرکل این حزب، استقبال کرد.
صلاحالدین محمد بهاءالدین به مناسبت انتخاب دوباره علی باپیر به عنوان رئیس جماعت عدالت، به او تبریک گفت و برای او و تیم جدید رهبری آرزوی موفقیت و پیشرفت کرد.
در این دیدار، دو طرف ضمن گفتوگو درباره روابط میان دو حزب، به بررسی اوضاع اقلیم کردستان، عراق و منطقه پرداختند و تأکید کردند که تداوم بحران اقتصادی، تأخیر در پرداخت حقوق و عدم پایبندی اربیل و بغداد به توافقات، شرایطی را ایجاد کرده که کارمندان و حقوقبگیران اقلیم، تاوان آن را پرداخت کنند و قربانی این وضعیت شوند.
