توافق بغداد و اربیل مسکن موقتی برای کارمندان اقلیم است

به گزارش کردپرس، یک کارشناس اقتصادی عراق گفت: توافق اخیر میان بغداد و اربیل در واقع حکم مُسکن موقت و بخیه جدیدی برای کارمندان اقلیم کردستان است، زیرا بدون مذاکره با شرکت‌های نفتی خارجی، امکان دستیابی به توافق واقعی میان اقلیم و بغداد وجود ندارد.

«نبیل مرسومی» در گفت‌وگو با شبکه «العهد» تصریح کرد: اقلیم کردستان در عمل مالک نفت نیست و مالک واقعی نفت، شرکت‌های نفتی خارجی هستند که قراردادهای مشارکت در تولید با اقلیم دارند.

او افزود: این شرکت‌های خارجی سرمایه‌گذاری کرده و از طریق ۵۷ قرارداد در مناطق و میادین نفتی، عملیات اکتشاف، تولید، استخراج و صادرات را انجام می‌دهند.

مرسومی توضیح داد: زمانی که تولید به مرحله‌ای برسد که به آن «تولید تجاری» گفته می‌شود، این شرکت‌های خارجی ۴۰ درصد از درآمدها را به عنوان هزینه تولید دریافت می‌کنند، به علاوه ۲۰ تا ۳۰ درصد از سود حاصل از نفت را نیز در اختیار می‌گیرند.